Comuna de Punitaqui reacciona y enfrenta su problemática de falta de un vertedero

Es una problemática que se arrastra hace años en la comuna de Punitaqui, donde, al igual que en otras doce de la región, no cuenta con un relleno sanitario formal.

Actualmente la basura domiciliaria se deposita en el sector de Maitencillo. Es un basurero en terrenos hasta hace poco, arrendado, que lleva cerca de dos décadas sin ningún tratamiento sanitario o ambiental, no cuenta con un cierre perimetral y tampoco existe un plan de relleno.

Durante la administración municipal anterior se compraron varias hectáreas y los terrenos pasaron a ser municipal. Sin embargo, no se ejecutó ningún plan para enfrentar la contaminación y efectos que puedan generar los malos olores y percolados que provoca el basural.

Ante este escenario, el alcalde Carlos Araya Bugueño señaló que una de sus prioridades es enfrentar y buscar una solución al vertedero.

Por ahora se han desarrollado trabajos de topografías para generar el cierre perimetral. También se construyen trincheras o piscinas decantadoras para ordenar la basura y una vez que se termine el cierre se buscará un cuidador para que vigile.

El alcalde Araya explicó que éste es un tema delicado y que tiene molesto a la comunidad. «Es un problema que vengo siguiendo desde que era concejal. Al asumir como alcalde visitamos el vertedero. La visita nos permitió hacer un diagnóstico del estado situacional. Y al mismo tiempo generamos un plan de trabajo para mitigar los efectos que genera el basural».

Agregó que «para solucionar esta problemática tiene dos líneas de acción. Una se relaciona con el plan de mitigación. «Estamos trabajando con maquinarias de la Minera Altos de Punitaqui en ordenar el vertedero, haciendo calicatas o piscinas decantadoras que permitan ordenar el basural. Ya enviamos a una topógrafa para medir deslindes, hacer hoyos y generar estacado para iniciar el cierre perimetral. Luego se contratará un cuidador para resguardar el sector y evitar que personas sigan yendo a botar desechos o basura allí.