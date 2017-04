Coordinadora No + AFP invita a acto conmemorativo para el Día del Trabajador

El encuentro, convocado por la Coordinadora Regional No + AFP, estará orientado a entregar información a la ciudadanía recalcando, según destacó Juan Dabed parte de la Coordinadora en la región, que lo que busca es «hacer un llamado y concientizar sobre la importancia de tomar posición como trabajadores en las grandes demandas que tenemos que afrontar, como lo son el fin de las AFP, equidad de género y además todas las reformas laborales y las que sistemáticamente han violentado el derecho de los trabajadores».

Este ya no es un trabajo aislado sino que «se está generando desde una colectividad de distintos gremios, organizaciones sociales y territoriales. De hecho asumimos que cuando un trabajador es violentado no solamente él es violentado sino toda su familia; cuando un jubilado tiene que vivir con ciento cincuenta mil pesos, se suma al tema de la educación y también a lo de las pensiones, esto se transforma en una catástrofe familiar. Por eso convocamos a la familia como núcleo a que se pueda movilizar», indicó.

Por ello señala Segundo Lemus, integrante de la Coordinadora, «estamos trabajando con agrupaciones sindicales y sociales ampliando nuestra convocatoria», a la que en esta ocasión se suman la Coordinadora Ni Una Menos, el Colegio de Profesores de Chile, Fenpruss, Fenats y las Bordadoras de Las Compañías, entre otros.

El evento, que no tiene relación con el que anualmente realiza la Central Unitaria de Trabajadores, busca «avanzar como trabajadores hacia otro tipo de organización distinto al de la CUT, que represente realmente sus intereses y demandas», señaló Lemus. «Es imposible pensar que una Central Unitaria va a estar de acuerdo con la reforma laboral que se ha planteado por parte del Gobierno, es impensable creer que una Central de Trabajadores va a estar de acuerdo con el sueldo mínimo que se fijó hoy día, es impensable que una Central de Trabajadores va a estar planteándose una AFP estatal cuando el modelo es un fracaso absoluto».

El acto, que comenzará a las 11:00 de la mañana del día 1 y finalizará a las 15:00 horas, se realizará en la Plaza Buenos Aires de La Serena y contará con stands informativos, de comida y música en vivo; siendo no excluyente aún que más organizaciones quieran sumarse a la iniciativa.