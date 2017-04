Directora de Salud Municipal Coquimbo deja temporalmente el cargo

La funcionaria, quien ha sido cuestionada por el gremio AFUSAMCO, por presunto mal trato lo que derivó en un paro indefinido, se dirigió a la fiscal para anunciarle que daría un paso al costado mientras dure el sumario al que está sometida, precisamente para establecer si hubo o no tales cargos citados por el gremio.

Sobre el particular ayer por la tarde el municipio emitiò una declaración en la que da cuenta que mediante una carta dirigida a la fiscal que está a cargo de la investigación sumaria respecto de la serie de denuncias que ha hecho el gremio Afusamco, la directora del Departamento de Salud Municipal de Coquimbo, Iris Zapata, ha solicitado formalmente el alejamiento transitorio de sus funciones, a contar de la próxima semana, del 2 de mayo, «para evitar cualquier entorpecimiento de la investigación que se sustancia», precisó la funcionaria.

Zapata explicó que la Fiscal ya aceptó su solicitud, por lo que cree que esto contribuirá a resolver la actual situación que afecta a la salud primaria municipal de la comuna porteña, «es una decisión voluntaria, que he tomado con la más profunda convicción personal, en un momento de calma, pues creo que la movilización está afectando no sólo a la ciudadanía, sino que también a los funcionarios».

La profesional cree que considerando las actuales circunstancias, esta es la mejor decisión que podría adoptar, «Coquimbo merece y requiere la mejor salud municipal», enfatizó. Confía que su alejamiento del cargo, en espera del resultado de la investigación sumaria, contribuirá a generar un clima propicio para el diálogo entre el gremio movilizado y las autoridades del municipio, «de tal forma que la atención que brindamos en los centros de salud se normalice a la brevedad».