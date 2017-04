Ministra Aurora Williams participó en Congreso Nacional de Federación de Trabajadores del Cobre

En el Complejo Recreacional Caja de Compensación Los Andes en La Serena se desarrolló el 68º Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores del Cobre. En la actividad participan 129 dirigentes sindicales representantes de todas las divisiones de CODELCO.

Durante el encuentro se presentó una síntesis de la Memoria Anual y Balance 2016 – 2017 de la entidad y se desarrollaron dos foros. El primero de ellos relacionado con la Reforma Laboral y el segundo sobre los desafíos del sindicalismo.

En el congreso participó la Ministra de Minería, Aurora Williams quien respondió una serie de inquietudes planteadas por los dirigentes en relación a seguridad, proyectos de la cuprífera estatal, la explotación del litio, entre otros.

Ante la intervención de un dirigente que criticó el nivel de seguridad y dijo que no querían más «cobre con sangre», la ministra afirmó que las estadísticas indican que los niveles de seguridad han mejorado mucho durante los últimos años.

. «Esto no es una cuestión de números, porque la muerte de un solo minero es una tragedia, para su familia, sus compañeros de trabajo, para la empresa, para el gobierno. Pero creo que es distinto a hablar de cobre con sangre…aunque aún sabemos que el camino tiene que continuar», afirmó.

En relación a la explotación del litio, la ministra Williams afirmó que «nuestra legítima aspiración es que efectivamente nosotros tengamos un desarrollo importante del litio. Hoy está en Salar de Atacama, pero para nosotros también es importante Marikunga y el mandato presidencial es que dado que el litio no es procesable, sea Codelco que pueda desarrollarlo como empresa del Estado de Chile. Hoy día esto está dedicada públicamente por la Presidenta, se llamó a la declaración de interés, ha concluido, se han seleccionado empresas y ahora entramos en la fase de presentación de ofertas formales y nosotros esperamos que sea Codelco con su experiencia la que pueda ayudar al Estado de Chile en este tema que es fundamental».

En tanto, Raimundo Espinoza, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) indicó que es muy relevante que las autoridades puedan ser parte de este congreso nacional ordinario.

«Para la federación es importante tener las autoridades discutiendo no solo los temas laborales sino que como se proyecta la empresa hacia adelante….que se busquen alternativas de mejorar la productividad, hacer mejor los proyectos, tener mejores relaciones, evitar accidentes….creo que eso demuestra la madurez de nuestra organización, independiente de las diferencias que hay. Creo que la ministra merece nuestros respetos y el gobierno ha ayudado a buscar recursos para esta empresa y estamos muy conformes con la visita de la ministra. En este congreso discutimos temas que son muy relevantes para nosotros y cómo enfrentamos nuestra estructura sindical y enfrentamos los desafíos que no son menores. Está la discusión de cómo está la reforma laboral, cómo nos va a afectar todo este tema político y cómo las organizaciones sindicales se van posicionando con mucha transparencia, de discutir entre los trabajadores nuevos y antiguos, es un choque generacional que también a nosotros nos cuesta entender, porque son formas distintas de entender el trabajo. Creo que este congreso tiene esa relevancia y esperamos sacar los mejores acuerdos», dijo a LA REGIÓN.