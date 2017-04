Servicio Electoral facilita trámites a la comunidad

Un importante operativo de apoyo al electorado fue lo que realizó el Servicio Electoral (SERVEL) en la Plaza de Armas de La Serena, donde dio a conocer una serie de facilidades para realizar diversos trámites, siendo el más frecuente la regularización del domicilio electoral.

Francisco Villalobos, Director Regional del SERVEL, afirmó que a nivel regional hay cerca de 12.500 electores mal inscritos, ya que su lugar de votación no corresponde con la ciudad donde trabajan, residen o estudian. «De esa cantidad, hasta el momento han regularizado su situación solo 240, lo que es muy poco, alrededor del 1.2%. Nosotros estamos llamando a que la gente revise en nuestra página web su actual inscripción electoral y si detecta que están mal inscritos, se acerquen a las oficinas del SERVEL o en cualquier oficina de Chile Atiende para regularizar el domicilio», mencionó.

Dentro de los trámites realizados en este operativo, estaban el cambio de domicilio electoral, la consulta de datos electorales y la consulta, certificación de afiliación y/o renuncia a un partido político.

Las personas que se acercaron al stand del SERVEL calificaron positivamente la iniciativa, como es el caso de Leslie Hernández, quien afirmó que esta propuesta le resultó práctica, «ya que acerca un poco más la labor del SERVEL a las personas y nos facilita el trámite a quienes transitamos por acá».

Misma opinión comparte Raúl Palma, quien aprovechó la instancia para realizar un cambio en su domicilio electoral. «Opino que está buena, porque yo creo que si no hubiese visto esto, no hubiese votado, porque no pensaba ir a las oficinas del SERVEL a hacer el trámite», afirmó.

Con el despliegue del Servicio Electoral se promueve la cultura cívica y el derecho de los ciudadanos a sufragar, para combatir la alta abstención electoral que se ha registrado en los últimos procesos electorales.

Diego Álvarez, de 24 años, afirmó que es muy necesario realizar este tipo de trámites, ya que «si los jóvenes queremos cambios, tenemos que hacerlo a través de los métodos que existen. Si te abstienes, estás permitiendo que las cosas que no te gustan se mantengan. Si tienes tus ideas claras, tienes que hacerlo».

Para poder sufragar en las primarias que se realizarán el domingo 2 de julio, todas las personas que deseen votar deben tener regularizada su situación antes del miércoles 3 de mayo, mientras que para las elecciones presidenciales de noviembre se debe contar con su situación normalizada el día 1 de julio.