Aunque no hay denuncias, PDI da consejos para evitar caer en redes del juego de la Ballena Azul

Desde marzo han surgido reportes en varios países del mundo que hablan sobre un macabro juego de internet llamado Ballena Azul. Las dinámicas de la actividad no se conocen con exactitud, pero lo que sí se sabe es que sería la causa de que muchos jóvenes se hayan suicidado.

Las investigaciones comenzaron en Rusia, donde la policía aún está investigando una serie de suicidios que tienen características en común, lo que llevó a pensar que estaban relacionados.

En todos los casos, los jóvenes se habrían lanzado desde ventanas de edificios mientras otros los grababan.

Lo que ha logrado recabar la indagación es que en Rusia se desarrolla por una red social, en que el administrador de un grupo propone diversas tareas que los seguidores deben realizar.

Quienes se sumen deben utilizar un cuchillo o máquina de afeitar para dibujar una ballena en su muñeca o pierna. Entre las tareas que deben cumplir está ver películas de terror todos los días y despertarse a las 4 de la madrugada, informó un periódico británico

El juego duraría 50 días y al final de éstos se terminaría en el suicidio. Otras características que tendría es que manipularía psicológicamente a los jóvenes, aprovechándose de quienes tengan problemas de autoestima.

La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) ha advertido sobre la eventual llegada de esta terrible idea a nuestro país.

El subcomisario Lorenzo Macaya, de la Plana Mayor de la PDI, indicó que les han llegado muchas consultas de padres y profesores respecto a este tema, porque lo han visto en las noticias, pero que en Chile aún no se tienen denuncias sobre ello.

«La verdad es que efectivamente hay algunos casos documentados en ciertos países, pero nosotros en La Serena denuncias formales no hemos tenido respecto a este modus operandi», aclaró.

El funcionario policial dijo que la principal forma de prevenir que los niños y adolescentes caigan en este tipo de casos en internet, es «acompañarlos por el camino de la tecnología» y llamó a los padres a estar informados de las actividades que tienen sus hijos en la red y de las redes sociales que frecuentan».