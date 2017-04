Rodrigo Bravo, Seremi del Trabajo «Hemos realizado esfuerzos con el sector privado como público para mantener la mano de obra»

Respecto a las cifras de desempleo, ¿cómo evaluaría la realidad regional?

Bueno, la realidad regional sobre las cifras de desempleo dentro de lo que nosotros hemos visto por suerte han bajado bastante las cifras. En la provincia de Elqui la tasa de ocupados subió casi en cinco mil personas, por tanto acá aumentamos la cantidad de mano de obra en este trimestre, al igual que en Choapa en donde fue cercana a las mil. Solamente en Limarí aumentó la tasa de desempleo pero fue en donde esta era casi cero porque teníamos un 5% que se considera pleno empleo. Por lo tanto si bien como Gobierno las cifras no nos satisfacen en su totalidad, hemos realizado esfuerzos tanto con el sector privado como público para mantener la mano de obra ocupada.

¿En qué tipo de obras se puede apreciar esto?

Hemos desarrollado una inversión pública bastante grande en el Hospital de Ovalle, en el Estadio de Ovalle; ahora viene la construcción del paso en la rotonda de Avenida de Aguirre con la carretera como en la ruta que hay entre Coquimbo y Ovalle.

Según lo que plantea entonces, ¿habría una proyección positiva respecto a este tema?

A veces las peguntas respecto al tema son un poco injustas y engañosas ya que si nosotros vemos Limarí, en Ovalle no había desempleo. En Choapa la desocupación era bastante pequeña y nosotros donde podríamos decir que había una tasa de desempleo era en La Serena y Coquimbo, pero tenemos que entender que èstas son ciudades educacionales, de servicio, en donde una cantidad importante de quienes viven aquí trabajan fuera -en la macro zona norte- donde la minería ha jugado un rol bastante importante en la ocupación. Por lo tanto mucha gente que ha quedado cesante en la Primera, Segunda y Tercera Región es gente que vive acá y a la hora de hacerse la medición del INE aparecen como cesantes. Luego parte de su familia, que vivían de esos ingresos, empiezan a buscar empleo por primera vez y con eso donde hay una persona que no aparecía en la cesantía hoy día aparecen injustamente tres personas más cesantes en la región.

¿Lo mismo al revés entonces?

Claro, cuando estén empleados se verán reflejados allá y no en la región. Entonces a veces la medición de la cesantía o la ocupación es un poco engañosa.

Y respecto a esta acusación en su contra por parte del Diputado Gahona respecto a un supuesto intervencionismo político, ¿qué podría decir?

Nosotros hemos obtenido becas laborales, hemos trabajado con gente de las caletas y nosotros como Gobierno tenemos que dar a conocer esto, hay que desarrollar e impulsar los beneficios que se dan a todos los chilenos. Yo creo que ahí no hay intervencionismo político, lo que yo digo es que hay que tratar de mantenerlo – el gobierno – porque hay uno y otro. Nosotros hemos visto lo que es la reforma tributaria, la ley que moderniza el sistema de relaciones laborales y también una política pública muy importante en las políticas educacionales que es la gratuidad, entonces yo me he limitado a dar estas cifras y obviamente a mí me gustaría que se mantuvieran en el tiempo y eso es lo que yo realizo a diario; no vocear sino que acercar a la gente a los beneficios que da el Estado.

¿No habría realizado intervencionismo, entonces?

No, yo reivindico la actividad política y hoy yo hago llamados a que voten. Entonces creo que la ciudadanía debe participar y es algo que a la derecha, la izquierda y el centro les conviene para legitimar la actividad política y eso es lo que yo llamo a reivindicar.