Roberto Jacob: «Deudas se generan porque demandas de la ciudadanía son grandes»

Sólo unos minutos después de lo establecido comenzó la Cuenta Pública 2016 entregada por el alcalde de La Serena, Roberto Jacob. El Teatro Municipal estaba lleno de autoridades regionales, parlamentarios, dirigentes comunales y vecinos de la comuna.

En el escenario sólo ocho asistieron de los 10 concejales que conforman el concejo municipal. Lombardo Toledo y Mauricio Ibacache no estuvieron presente debido a problemas de salud. En una hora y 12 minutos el alcalde Jacob rindió cuenta de su gestión la que se centró en áreas como la seguridad, tenencia responsable de mascotas y medio ambiente.

Su discurso lo inició destacando los niveles de transparencia y acceso a la información pública que ha alcanzado la comuna durante las últimos años.

«De la mano de esta transparencia es que les quiero señalar que en materia de presupuesto municipal el año 2016 tuvimos un presupuesto de 56 mil 790 millones de pesos con una deuda de 5.560 millones de pesos. Aquí me quiero detener… porque generalmente las cuentas públicas las deudas las pasan rapidito… yo no la voy a pasar rapidito y voy a explicar que las deudas se generan porque las demandas de la ciudadanía son grandes, cuando se hace una población nueva hay que pagar luz, hay que pagar más retiros domiciliarios, más áreas verdes, los ciudadanos piden todos los días lomos de toro, porque ahora se ha dado por correr y hacer carreras en todos lados de la ciudad, y esos lomos de toro corren por cuenta del municipio, tenemos que subvencionar a la Corporación Municipal porque la educación no se financia, y eso es una realidad», indicó Jacob.

CONVIVIR

CON LA DEUDA

Más adelante el edil de La Serena afirmó que «tenemos que hacer todo lo posible para que los ciudadanos puedan acceder a un montón de beneficios que muchas veces el municipio tiene que sacar de su bolsillo. Y quiero ser bien claro en esto, aquí tratamos de administrar lo mejor posible las platas, pero es imposible. Nunca hemos tenido en la historia del municipio un municipio sin deuda, pero tenemos que aprender a convivir con las deudas. Si bien estamos haciendo un esfuerzo para ir disminuyéndola y agradezco a la comisión de hacienda que se constituyó en el municipio y que me está asesorando en materia que ellos que tienen más experiencia y yo los estoy escuchando porque escuchar es gratis y es bueno. Así que terminemos con lo que dicen muchos, el municipio tiene una tremenda deuda».

El alcalde de La Serena recordó que «hay municipios que deben mucha plata en Santiago y que solo en educación tiene 21 mil millones en deuda, otro municipio lo mismo y son los que tienen mucha plata. Porque en Santiago se pagan todas las patentes de las grandes industrias y aquí pagan 18 lucas y no pagan más porque la parte más grande se la lleva Santiago, eso se llama no descentralizar y por eso los municipios están en deuda».

Al respecto el diputado Sergio Gahona indicó que «ésta fue una cuenta pública muy humano, de mucho significado y mucha conexión con los dirigentes sociales que vinieron a presenciar y escuchar… nosotros vamos a pedir el detalle de la cuenta pública en relación a los números, en ese sentido queremos tener mucho más claridad con respecto a las cuentas de la municipalidad, especialmente lo que tiene que ver con ingresos y gastos porque mucho se habla de la deuda de La Serena, pero yo no tengo toda la información para tener un opinión».