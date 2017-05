Entidades sociales y culturales se sumaron a los actos del Día del Trabajo

En la plaza Buenos Aires de La Serena una serie de entidades sociales y culturales se dieron cita ayer para conmemorar el Día del Trabajo. La actividad, convocada por la Coordinadora No Más AFPS, reunió a cerca de 200 personas, entre dirigentes, vecinos y familias enteras.

Cada una de las entidades presentes, Colegio de Profesores, Fenpruss, Tierras Blancas Territorio en Lucha, Coordinadora Ni Una Menos, Las Compañías Despierta, Centro Cultura y Político Casa Bolívar, entre otras, pudieron exponer sus trabajos a los presentes a través de módulos informativos.

«Hoy estamos conmemorando un día más de los trabajadores, pero quisimos darle un carácter distinto, primero familiar, como se puede ver hay muchos niños acá con sus padres que vienen en nombre de distintas entidades sociales, culturales y territoriales. Lo que estamos haciendo es tratando de unificar lo que son luchas sociales como la de No Más AFPS y la coordinadora Ni una Menos, con la luchas gremiales, los grandes sindicatos de trabajadores para poder proyectar las grandes demandas que tenemos, como la reforma laboral que también nos preocupa», indicó Juan Dabed, de la coordinara No Más AFPS – La Serena.

La actividad contó con la participación de una serie de entidades culturales que presentaron a los asistentes una serie de números de baile y canto. También varios dirigentes sociales realizaron sus discursos en los que destacaron la importancia de la conmemoración del Día del Trabajo y las demandas sociales.