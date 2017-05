Sindicato de Trabajadores de Lincosur: «Al final los dineros van a salir de la gente pobre, de la gente trabajadora que es usuaria de la micro».

En $50 pesos en tramos cortos/locales y $100 pesos en tramos largos de los trece recorridos que actualmente posee, subirá el precio del pasaje de los buses de la línea Lincosur, la cual se hará efectiva desde este martes 02 de Mayo, según indicó Gabriel Casas.

El dirigente, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la empresa, señaló que en conversaciones con los dueños de la línea esto se debería a que actualmente se están realizando mayores gastos en los pagos de los sueldos de los trabajadores, el pago de sus imposiciones, repuestos, insumos y petróleo.

Algo que Casas descarta indicando que «los insumos no han subido, ahora hay más competencia. Antiguamente podría haber sido, pero ahora hay muchas empresas ligadas sumadas al insumo de repuestos de las máquinas».

Por ello dicen no estar de acuerdo con el alza, ya que «esto trae un costo para nosotros. Según lo que ellos dicen vamos a ganar más plata con el alza de cincuenta pesos cuando en realidad nos van a subir la cuota en cinco mil pesos por día lo que son como ciento veinte mil pesos más para los dueños de las máquinas. En el fondo los dineros van a salir de la gente pobre, de la gente trabajadora que es usuaria de la micro», recalcando que como choferes no les significará ningún beneficio.

Por ello es que, destaca, esta no es una decisión tomada por parte de los choferes de la línea sino de «los dueños de las máquinas. Nosotros somos conductores solamente y el propietario es quien se lleva los pagos diarios, los beneficios del estado entre los que cuentan el recambio de máquinas con subsidio del cuarenta por ciento, por ejemplo. En el fondo el afectado es el usuario de las micros y los conductores porque la alza es para los dueños y los conductores vamos a quedar igual no más», señaló.

El ser la cara visible de estas alzas les trae complicaciones ya que muchas veces los pasajeros atentan contra ellos una vez se enteran de las alzas, dicen.