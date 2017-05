1 de Mayo: CUT realiza autocrítica pero realza la unidad del gremio local

Con asistencia del intendente regional, Claudio Ibáñez, el presidente del Consejo Regional Eduardo Alcayaga, presidentes de partidos políticos, representantes del municipio y concejales, además de dirigentes sindicales y trabajadores se desarrolló el tradicional acto conmemorativo de la CUT, que esta vez tuvo como principal orador al tesorero de la organización Freddy Bonilla.

Bonilla agradeció el apoyo político del Core y en especial del intendente y el alcalde de Coquimbo y puso incapié en la necesidad de incrementar la capacidad de acción de la CUT en el debate laboral y político. Bonilla realizó una autocrítica por el proceso interno de la CUT nacional, pero inmediatamente resaltó la unidad de la provincial Elqui. “Avanzar en la unidad sindical debe ser la consigna hacia el futuro, sumando a i migrantes , independientes y nuevos trabajadores de empresas del mundo privado”.

El dirigente señaló que seguirán en el debate de una reforma laboral que resulta ser insatisfactoria e insuficiente y buscarán entre otros aspectos la negociación por rama o sector; la regulación de un estatutos de temporeros y la indemnización de trabajadores por obra o faena, además de profundizar las garantías laborales de protección de la vida y salud de los trabajadoress.

Sobre los principales que unen a los trabajadores y sindicatos este año, Mario Geroldi, vicepresidente de la CUT provincial Elqui es claro y categórico, “hoy comenzamos a transitar en una reforma laboral que no nos gusta, ya que está decapitada, en el sentido de que los sindicatos no son los titulares en una empresa en términos de negociación y representación. Además está el tema previsional, en el que claramente no queremos más AFP y queremos una reforma que de cuenta de las pensiones de hambre que tenemos en Chile y nosotros seremos actores principales en esa discusión”.

“Estos son años de lucha, y al mundo sindical nunca nadie la ha regalado nada. Hemos transitado en una lucha permanente por tener lo que hoy hemos logrado. Aunque el avance que tenemos hoy en La reforma laboral en un avance mínimo, pero tenemos que transitarlo para lograr una huelga efectiva y que los sindicatos sean los verdaderos representantes”.

Sobre la aplicación práctica de la reforma señala que “hay peligro de que se judicialice la negociación colectica y seguramente va a tener muchas interpretaciones la nueva ley , esperemos que no, pero la inspección del trabajo va a tener que evacuar dictámenes”.

“Somos un gobierno que ha mejorado en varios temas laborales, en salario mínimo, en las condiciones de huelga, en materia de reemplazo, en mejoras de las condiciones de las asesoras del hogar, en multirut, son muchísimas las leyes que se han aprobado”.

“Pero lo que nos preocupa es que esto no exista un clima de lucha de unos contra otros, esto no es una pelea ni una lucha de clases de trabajadores contra empresarios, lo que si nos preocupa es que mejoremos las relaciones laborales, ¡modernicémoslas!. La señal es clara, avancemos tal como lo han hecho las naciones desarrolladas y para todos aquellos que creen que esto es una reforma sin sentido, yo los invito a que vayan a los países más avanzados del mundo y vean cual es el grado de modernización de las relaciones laborales en países como Suecia, Noruega, Finlandia, España, Bélgica Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelandia”.

“Simplemente que vayan a ver cualquier país en vía de desarrollo que forma parte de la OCDE para que se den cuenta de que dista mucho nuestra patria de seguir avanzando para mejorar las condiciones. Porque para que un país sea estable política y socialmente, requiere equilibrio en las relaciones entre trabajadores y empleadores y por tanto necesitamos mantener esta modernización”.