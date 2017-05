Ovalle cierra su Mes aniversario

Miles de ovallinos se congregaron en la Plaza de Armas, para participar en el cierre de las actividades enmarcadas en la celebración del aniversario 186 de la ciudad. La jornada, se inició alrededor de las 10 de la mañana, donde se presentó el grupo Power Jagg y posteriormente fue el turno de la agrupación folclórica Bacufo. Luego las agrupaciones que componen la Mesa del Folclore de Ovalle llenaron de bailes y coreografías el escenario central.

Alrededor de las 21 horas comenzó la presentación de Son de Amar, quienes se han desarrollado con éxito en Estados Unidos y México, donde han sido destacados con importantes premios de música tropical y dentro de sus particularidades está que su vocalista es ovallina. El grupo interpretó sus canciones con las que pretenden ingresar al medio nacional.

En esta ocasión, el municipio de Ovalle quiso innovar y es por esto, que se generó un espacio para el humor en el espectáculo de aniversario. Fue así como el encargado de hacer reír al público local fue el comediante nacional León Murillo, quien con su particular estilo de Stand Up sacó más de una carcajada a los asistentes.

En tanto, el cierre del show central estuvo a cargo de una de las agrupaciones más importantes de la movida tropical chilena, como es Megaapuesta, quienes realizaron un concierto de más de una hora y media, donde interpretaron todos sus éxitos, los cuales fueron coreados por los ovallinos.

El vocalista de Megaapuesta, Eric Berrios, sostuvo que «es muy bueno que el municipio genere estos espacios, donde la gente puede disfrutar de un buen show de forma gratuita, eso es muy importante para nosotros, porque la gente puede escuchar nuestra música sin problemas y lo valoramos porque no se da en todas partes. Agradecemos el cariño de la gente porque corearon todas nuestras canciones y nos sentimos muy complacidos y orgullosos que nos hayan elegido, para celebrar el aniversario de la ciudad».

El alcalde Claudio Rentería indicó que «fue un programa de aniversario que realizamos con mucho cariño y agradecemos a nuestra comunidad, porque participó, activamente, en cada una de las iniciativas deportivas, culturales y recreativas que organizamos para celebrar los 186 años de vida de nuestro querido Ovalle».