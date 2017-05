Director del Servicio de Evaluación Ambiental renuncia por discrepar con el gobierno en el proyecto Dominga

PULSO destacó que pasadas las 16 horas del viernes, el director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, Jorge Troncoso, presentó su renuncia al Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.

Según trascendió el ex funcionario público renunció debido a discrepancias con el Gobierno en la tramitación ambiental del proyecto minero Dominga. Cabe recordar que en las próximas semanas, el proyecto deberá ser sometido a votación por parte del Comité de Ministros. Esto luego que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, con el voto decisivo del intendente regional Claudio Ibáñez, rechazara la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto, cuya inversión total supera los US$2.500 millones.

Altas fuentes ligadas al litigio ambiental, dice esta fuente informativa, explicaron que el renunciado director ejecutivo del SEA dejó el cargo debido a que manifestó una profunda discrepancia en contra de la resolución del Gobierno que estaría por rechazar la iniciativa. A juicio de cercanos a Troncoso la evaluación ambiental del proyecto minero conllevaría a la aprobación de la iniciativa. Esto debido a que no existen argumentos suficientes para su rechazo en la máxima instancia administrativa ambiental.

En entrevista con La Tercera, Iván Garrido, presidente ejecutivo de Andes Iron, acusó que “Dominga quedó manchada por el conflicto de interés de Piñera”.

Esto último -a juicio del Ejecutivo- debido a que el mandatario presentó conflictos de interés al solicitar vía telefónica que Suez Energy no realizara su proyecto en Atacama.

A través de un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente confirmó la salida del jefe del SEA, explicando que la subrogancia de la dirección del servicio el jefe de la Dirección Jurídica del SEA, Juan Cristóbal Moscoso.