Ministerio de Medio Ambiente y «Chao Pescao» siguen enfrentados en polémicas. Hubo funa

Una atareada semana es la que vivió la cartera de Medio Ambiente en tanto durante el viernes pasado el Director del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Jorge Troncoso, habría renunciado a sus labores por, según información entregada por el Diario La Región, discrepar con el Gobierno sobre el proyecto minero – portuario Dominga rechazado en primera instancia durante marzo de este año.

Esto, que se sumó a la «funa» ciudadana realizada por los representantes del Movimiento Socio Ambiental del Valle del Huasco este sábado en la cuenta pública anual del Ministerio del Medio Ambiente, reabrió la discusión sobre el emblemático avance del proyecto minero en la región y sus posibles consecuencias.

Consultados por estos temas tanto el Seremi del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo, Eduardo Fuentealba, como el vocero del Movimiento Ambientalista «Chao Pescao», Cristóbal Díaz de Valdés, dieron su opinión al respecto.

En relación a si consideran que eventos como el ocurrido durante este sábado en donde vecinos de la localidad emplazaron al Ministro Marcelo Mena por, según indicaron, estar sufriendo las consecuencias sociales como medioambientales que han repercutido tanto en la comunidad como en la salud de los habitantes del sector y si esto se podría replicar acá, Fuentealba destacó que «el Ministerio del Medio Ambiente, al igual que otros órganos del Estado, tiene la política de realizar cuentas públicas participativas para abrir un espacio de diálogo con la ciudadanía sobre su opinión tanto de la cuenta pública como de otras inquietudes ambientales. Todas las regiones tienen realidades distintas y esperamos que en las siguientes cuentas públicas, de éste y otros servicios, la comunidad participe, opine y sugiera en un ambiente constructivo, ya que como toda institución gubernamental las puertas están siempre abiertas para las consultas ciudadanas».

Por su parte Díaz de Valdés indicó que «de ser aprobado una zona de sacrificio como la que quiere emplazar el proyecto Dominga y Puerto Cruz Grande las consecuencias pueden ser peores y hasta fatales debido a que sería una gran falta de respeto para toda la nación, para la región y para la comunidad local el pasar a llevar la decisión que se ha tomado en el Consejo Regional y del Intendente como autoridad de Gobierno, por lo tanto de ser aprobado cualquier proyecto industrial o el proyecto Dominga no solamente se realizará una gran funa sino que se realizarán grandes manifestaciones a nivel nacional como ya se hizo con el tema de las termoeléctricas».

Por ello, destaca, «estamos en constante comunicación con todos los movimientos territoriales de la Cuarta y de la Tercera Región porque debido a que este proyecto atenta contra una reserva nacional birregional, de ser aprobado las consecuencias y las movilizaciones serían birregionales y de carácter nacional e internacional», señaló.

Por su parte, y respecto a los conflictos que señalaron tener los habitantes de Huasco en la intervención que realizaron al Ministro Mena y considerando si es que no hay detrás de estos proyectos un tema social que no ha sido evaluado en su totalidad, el Seremi de la región indicó que «el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento que considera la dimensión social en los pronunciamientos de los distintos servicios con competencia ambiental que participan en la evaluación de los proyectos. Junto esto, la variable social está presente en los mecanismos de participación ciudadana que está regulada por la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente donde la ciudadanía aporta información relevante a la evaluación ambiental».

Desde la organización ambientalista, en tanto, destacaron que «estamos completamente conscientes de que hay varios temas sociales y de necesidades básicas que no se han investigado y tampoco se han creado las soluciones. Hay lugares que han sido completamente marginados y olvidados por los Gobiernos de turno, por ende cualquier tipo de industria o empresa sea contaminante o limpia que venga a ofrecer algo la gente lo ve como una oportunidad y eso es muy preocupante y grave debido a que no puede ser que una empresa venga a solucionar los problemas que le corresponden al gobierno de turno y al Estado».

Acorde a esto, señala, «estamos trabajando junto al Modema y organizaciones locales para levantar una propuesta alternativa de desarrollo sustentable, una propuesta con conocimientos de base donde se están reuniendo todas las organizaciones territoriales, exponiendo sus necesidades básicas, inmediatas.