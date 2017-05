Pasajeros se «desayunaron» con el alza de precios en los recorridos de Lincosur

Con sorpresa comenzaron el día los pasajeros de la empresa Lincosur, quienes en sus 13 recorridos experimentaron una inesperada alza del pasaje que en los tramos cortos fue de $50 pesos, mientras que en los recorridos de mayores distancias lo hizo en $100 pesos.

La decisión, que según indicó al Diario La Región el Presidente del Sindicato de dicha empresa, Gabriel Casas, habría pasado por decisiones particulares de la compañía y no por alzas en los combustibles o una decisión a nivel regional de las asociaciones de Taxibuses, sorprendió a los pasajeros quienes reaccionaron molestos por la falta de información que, en algunos casos, los enfrascó en altercados con los choferes de las micros en cuestión.

Según indicó Guillermo Cofré «no estaba informado de esta alza. Es abusiva porque uno trabaja y trabaja y que te suban así el precio del pasaje es harto. Ni siquiera sé si avisaron, a veces ponen carteles pero ni eso he visto en las micros. Quizás es un alza del dueño de la empresa, no creo que sea de todo el país. No sé si habrán tomado alguna medida judicial, esto da para pensar harto».

Algo que reafirmó Carlos Delgado, estudiante, quien recalcó que «me parece mal porque hay poca plata y hay que seguir gastando lo mismo. Ahora hay que gastar más plata de lo que uno tenía presupuestado. Yo no tenía idea de que iban a subir el pasaje, no vi información. Para los tramos que tienen es demasiada el alza, esto afecta los bolsillos de los trabajadores, es plata que se va perdiendo» señaló.

La falta de información hacia los usuarios fue el mayor problema durante esta mañana, recalcaron pasajeros como Yohana Vega, quien indicó que «cuando nos subimos a la micro el chofer nos dijo lo del precio. Supimos porque como éramos dos no nos dieron el vuelto y nos cobraron quinientos pesos. No había información en la prensa ni difusión en las mismas micros».

Sobre qué le parecía la situación destacó que «el alza es grande, tienen que subir los sueldos también ya que sube todo. Entre el pago de los colegios, la micro, todo, esto ya es un abuso. A lo menos los adultos mayores deberían viajar gratis en Chile».

Algo que reclamó su madre Hilda Mondaca, acompañante en el trayecto, quien señaló que «en Santiago todos los adultos mayores pagan menos y acá pagamos todos por igual, es injusto»

Aún así existieron opiniones divergentes. Juana Méndez, quien usualmente realiza recorridos en los tramos que realiza Lincosur, destacó que «la micro hace mucho recorrido por tan poca plata. Son largos los recorridos, yo creo que no es tan terrible, al menos no para mi». Gladys Ortiz, por su parte, señaló que «si sube el colectivo ahí si que no se las aguanto».