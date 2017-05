Ex core Denis Cortés Aguilera espera que se cumplan los nuevos plazos para el cft en ovalle

Hace unos días se informó a través de los medios de comunicación que en agosto se llamará a concurso para ocupar el cargo a rector del centro de formación técnica, CFT, estatal que se construirá en Ovalle, por lo que el ex core y pre candidato a Diputado, Denis Cortés Aguilera sostuvo que «espero que el ministerio cumpla los nuevos plazos para el CFT en Ovalle, ya que el compromiso inicial del ministerio era contar en marzo de este año con el rector e iniciar su funcionamiento durante el 2017, sabemos que es una situación compleja pero la región lleva mucho tiempo esperando este compromiso presidencial».

«Lo principal es que transparentemos los tiempos como se está haciendo ahora, que pongamos el acelerador y que se ejecute el CFT porque necesitamos técnicos en la Región de Coquimbo y sería una muy mala señala que una promesa gubernamental que incluso generó expectativas sobre su instalación en la Provincia de Choapa y Limarí no se cumpla» agregó Cortés Aguilera.

Es importante destacar que el ex Core fue presidente de la comisión de educación, incluso visitó el terreno donde se construiría el CFT en Ovalle y por tal motivo espera que este avance se concrete pronto porque será un beneficio real para miles de familias y sus hijos que quieren estudiar una carrera técnica.