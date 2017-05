Actual Miss XL cuenta experiencias como reina

Yanina Espinoza se encuentra viviendo las últimas semanas de reinado como Miss XL, tras obtener el cetro que disputaba junto a otras diez participantes, que se animaron a ser parte de esta historia que llegó a La Serena de la mano del municipio, junto a la conocida Miss XL Chile, Leonor Allende.

«La sociedad no sólo está compuesta de personas talla S o M, el mundo es diverso y por suerte la sociedad está cambiando. Podemos vernos lindas, ser más atrevidas y vestirnos a la moda, aunque tengamos talla grande», afirma Yanina quien además hace un llamado a las mujeres para que se inscriban y ser la próxima Miss XL La Serena 2017.

«Esta es la oportunidad de sacar la voz las mujeres de talla grande, es un certamen donde te atienden muy bien, te valoran, así que a no tener vergüenza y pensar que esto nos ayuda a crecer y aportar a la ciudad de una manera positiva durante nuestro reinado», señala.

Luces, pasarela, invitaciones a fiestas, modelaje, jurado de prestigiosos festivales, entre otras actividades, dieron vuelta la vida de Yanina, quien hasta ese momento sólo se dedicaba a su trabajo en el rubro de la construcción.

«Mi vida hasta ese momento gira en torno a mi trabajo, tengo a cargo 20 personas en una empresa de vidrios, de aluminios, estructuras, y a mi casa con mi marido. Si bien siempre me ha gustado esto del modelaje, de estar a la moda y cuidarme, nunca pensé que podría presentarme a un concurso de belleza y cumplir con los deberes de una reina», indica la Miss XL.

Yanina se define como una mujer emprendedora, luchadora y eso le ha dado fuerzas y empuje para formar parte de este concurso, que según sus propias palabras le cambiaron la vida. «Fue un desafío importante, y eso es lo que más me motivó para aceptar este reto. Una amiga vino a inscribirme ya que yo no estaba muy segura, no porque no me gustara sino porque me asustaba no tener tiempo para esto y la verdad que estoy feliz una por la experiencia que viví y otra porque me cuidaron muy bien».

Mujeres de contextura más gruesa, con talla que supera la 46, quedan fuera de los estereotipos y estándares que impone el mundo de la moda y la sociedad, pero tanto Yanina como aquellas que decidieron inscribirse, afirmaron que la belleza femenina poco tiene que ver con los kilos. «Nunca tuve miedo a pasar vergüenza, y lo principal es que me quiero mucho como soy, así que no tengo prejuicios al respecto. Creo que nosotras también podemos entrar al mundo de las misses».

Las inscripciones para participar en Miss XL La Serena 2017, finaliza este 8 de mayo. Mayores antecedentes al correo hector.narea@laserena.cl