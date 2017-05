Con avión Armada efectúa rebusca de pescador deportivo que está desaparecido tras caer al océano en La Higuera

Personal de la Gobernación Marítima de Coquimbo, con apoyo del avión naval P-68 “Observer 2”, proveniente de la base aeronaval de Concón de Viña del Mar, ayer continuó con la rebusca del pescador deportivo F.C.F., de 41 años, con residencia en la zona, que está desaparecido desde el lunes en la tarde luego de caer de forma accidental al océano en el borde costero de Caleta Hornos de La Higuera.

Sobre las faenas de rastreo que hasta la tarde de ayer no permitieron encontrar a la víctima el Capitán de Puerto de Coquimbo, Capitán de Corbeta LT Edgardo Palma, manifestó a nuestro medio que los efectivos navales junto a parientes del desaparecido han efectuado la búsqueda por tierra en lugares de difícil acceso.

“La persona desapareció el lunes entre las 18:30 y 19:30 horas y hasta hoy miércoles a las 15:00 no ha podido ser ubicado y esta autoridad marítima sigue realizando los esfuerzos para ubicarlo. Esta persona estaba junto a parientes realizando pesca deportiva, pero lamentablemente fue arrastrado por una ola que lo pilló de forma sorpresiva y lo arrastró mar adentro. En tierra tenemos personal dependiente de la Capitanía de Puerto de Coquimbo, con recorridos de infantería para tratar de hacer un barrido en zonas accesibles porque es un área de acantilado costero que requiere personal capacitado para acceder”.

Respecto a la labor por mar la tarea estuvo a cargo de la tripulación de la Lancha Arcángel, mientras que por aire el Avión P-68 “Observer 2” efectuó sobrevuelos que partieron en horario matinal, los que concluyeron a las 14:00 sin ubicar indicios del desaparecido.

Debido a las fuertes corrientes el Capitán Palma explicó que la rebusca se ha concentrado en el norte de La Higuera. “En primera instancia iniciamos la búsqueda en el punto que los familiares nos indicaron, hacia el norte de Caleta Hornos. Ahora trazamos una línea recta hasta 8 kilómetros de distancia del punto de caída, muy cercano al camino Chungungo y Yerbas Buenas en donde hay roqueríos y ahí se concentra la rebusca ya que de acuerdo a la experiencia del lugareños, ahí se concentra la corriente que deriva al noreste hacia unas playas al norte de la última posición conocida de la persona y esas playas se han rastreado sin resultado”.

Consultado por si F.C.F. contaba con chaleco salvavidas, el oficial indicó que no, por lo que pidió a la comunidad usar ese implemento si se va a practicar pesca o a realizar otra actividad a la orilla del mar. “Lamentablemente las personas no usaban ningún elemento de seguridad, por eso reitero el llamado a la autocuidado para evitar acercarse en demasía al borde costero aun cuando no exista aviso de marejadas y por ende si nos acercamos a la zona rocosa puede sufrir un accidente con lamentables consecuencias”.