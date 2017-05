EL ENTRENADOR QUEDA EN COMPÁS DE ESPERA

El 23 de mayo próximo se habría fijado como fecha final para elegir al próximo técnico de Coquimbo Unido con miras a enfrentar el Torneo de Transición de la Primera B que se iniciará el 28 de julio del presente año.

Así lo anunció a los medios de comunicación el gerente general del club, Pablo Morales, quien confirmó que por hoy existe una terna de nombres para hacerse cargo de la banca, descartando la continuidad de Juan José Ribera, DT que terminó su contrato con el elenco aurinegro el pasado 29 de abril.

Lo de Ribera habría sido desechado por el desgaste que tiene con la hinchada, que no se muestra conforme con el desempeño del equipo a pesar que terminó tercero en la tabla de posiciones del Campeonato de Primera B 2016/2017. Esto porque el público quería ver al equipo peleando el primer lugar de la tabla o al menos que la lucha fuera palmo a palmo y no a tanta distancia como fue ahora (Curicó Unido quedó 14 puntos más arriba que los piratas).

También debe haber pesado la sinceridad del entrenador aurinegro quien reclamó públicamente la falta de apoyo formal por parte de la dirigencia después que un grupo de hinchas se subió al bus del plantel antes del partido con Curicó.

Hasta ahora los nombres que se barajan para hacerse cargo del banco coquimbano son: el ex volante del equipo porteño, Francisco Arrué; el ex ayudante del “Vitamina” Sánchez, Patricio Graff y el ex DT de Rangers, Víctor Rivero, aunque este último no estaría dispuesto a esperar tanto tiempo por una respuesta.

Arrué es una apuesta de la actual administración que encabeza Sergio Morales, mientras que Graff sería del gusto de los dirigentes antiguos que integran el grupo accionario “Coquimbanos por Siempre”.

FINIQUITOS

A partir de ayer se comenzaron a entregar los finiquitos a aquellos jugadores que terminaron contrato. A ellos se sumó el delantero argentino Marcos Sebastián Pol quien habría hecho uso de su cláusula de salida con el fin de ir a un cuadro de Primera División, aunque otras voces hablan de un despido tras discutir con el gerente general de la institución. Lo cierto es que no estará para el Transición.