Consejo Regional en pleno destacó labor en el desarrollo de la región y el retorno a la democracia

Aunque su paso es más cansino y su voz más suave, el ex intendente Renán Fuentealba Moena sigue siendo un gran líder político y social. Así quedó demostrado ayer en el salón Prat de la intendencia, donde el Consejo Regional en pleno le rindió un homenaje por su aporte al desarrollo de la región y el retorno a la democracia.

El pasado 19 de abril el abogado y político cumplió 100 años. La celebración fue en Santiago junto a sus seres queridos y un grupo reducido de sus camaradas de la Democracia Cristiana, su partido de toda la vida.

Es por ello que su homenaje en la Región de Coquimbo debió esperar hasta este miércoles. «El desplegó todo su esfuerzo por la región desde la recuperación de la democracia ejerciendo este cargo de intendente regional. Creo que fue la parte cúlmine de su carrera política….él optó por enfrentar directo los problemas de la región en la búsqueda de las soluciones, él conoce y conocía claramente la Región de Coquimbo y en virtud a sus capacidades y compromisos evidentemente dejó a nuestra región en una situación bastante avanzada y de desarrollo. Es claro que él vio la perspectiva del desarrollo económico en lograr invertir en infraestructura de riego….es un hombre visionario», indicó el presidente del Consejo Regional, Eduardo Alcayaga.

NO SENADOR

En la oportunidad, Renán Fuentealba también contó a los presentes cómo renunció a ser candidato a Senador por la zona y se convirtió en intendente.

«Cuando se produjo el cambio del régimen militar al régimen democrático fui designado por mi partido como candidato a senador por esta región. Incluso alcancé a hacer algunas giras…yo había llegado del exilio hace muy poco y recorriendo las regiones me di cuenta de que estaba realmente mal. Yo era de la región puesto que había estado ejerciendo mi profesión en Illapel, unos años y conocía esta región prácticamente total…y fue en esa campaña observando la región en que me dije a mí mismo porque en vez de ser Senador me intereso en ser intendente para poder devolverle a la región todo lo que ella me había dado y luchar a su progreso….Finalmente decidí hablar con mi amigo, camarada de partido, contemporáneo en los estudios de Derecho, Patricio Aylwin. Le dije Patricio no quiero ser Senador y quiero ser intendente de la Cuarta Región y me dijo: Cómo se te ocurre que vas a ser intendente….Yo quiero que tú estés en el Congreso para que defiendas a mi gobierno… Finalmente terminó nombrándome intendente…por lo que yo soy intendente de esta región por mandato mío», señaló en medio de la risa de los presentes.

¿PRIMERA VUELTA O PRIMARIAS?

También don Renán Fuentealba se tomó unos minutos para referirse al momento actual que vive la Democracia Cristiana y la Nueva Mayoría.

«Yo soy democratacristiano y para mí todo lo que haga la Democracia Cristiana está primero en política, de manera lo que la DC acuerde o diga, eso haré yo», afirmó.

Consultado sobre la decisión de la DC de ir directo a la primera vuelta con Carolina Goic, el ex intendente reconoció que esa era su preferencia. «Afortunadamente así es…. era absurdo que nuestra candidata fuera a la Nueva Mayoría en circunstancias que el Partido Radical, el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista, todos están con otro candidato, entonces a que iba a ir la Carolina a poner el cuello», afirmó.

Con respecto a si el dos por ciento que marca en las encuestas Carolina Goic es suficiente para seguir adelante, Renán Fuentealba fue muy claro. «Ese dos por ciento lo marcaba antes, dejemos que pase un mes por lo menos, para ver cómo progresa esa candidatura. Cuando la democracia se mueve sacó a Eduardo Frei Montalva de Presidente», dijo.