Corporación Municipal Gabriel González abre indagación sobre el «Libro del Mar»

El Secretario General de la Corporación Municipal, Gabriel González Videla, de la Municipalidd de La Serena, Patricio Bacho, mediante una declaración pública aborda el tema publicado ayer en diario LA REGIÓN, anunciando que se hará una indagación para establecer dónde fueron tomadas y difundidas las imágenes que llegaron a la prensa.

A la vez, el funcionario desmiente y aclara que en relación a la información de prensa, aparecida tanto en medios locales, nacionales e internacionales, que dan cuenta de la supuesta «entrega del Libro del Mar a estudiantes del colegio de La Serena», el Colegio Carlos Condell de La Haza «no ha distribuido ni mucho menos difundido o promovido en clases el texto denominado «El Libro del Mar».

Señala más adelante: Que no es política de la Corporación Municipal ni de sus unidades educativas distribuir ni compartir en sus aulas o bibliotecas CRA libros o contenidos que no estén contemplados en los planes de estudios respectivos o que no sigan los lineamientos de contenido emitidos por el MINEDUC.

Las expresiones vertidas por un funcionario del Colegio Carlos Condell en medios de prensa no representan el sentir de la Dirección del establecimiento ni de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, razón por la cual se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos.

De igual forma, se ha instruido indagar dentro del colegio las circunstancias en la que fueron tomadas y difundidas diversas imágenes que circulan por medios de comunicación y redes sociales, en las que aparece una funcionaria y estudiantes del establecimiento con el mencionado libro, cuando, reiteramos, dicho texto no ha sido distribuido ni abordado en clases o en otra instancia.

Junto con lo anterior, aclaramos que en el Colegio Carlos Condell de La Haza no existe ninguna denuncia por supuesto maltrato o bullying contra alumnos extranjeros dentro del establecimiento, tal como se señala sin fundamento en algunas informaciones difundidas en medios de prensa. El colegio en mención cuenta con Manual de Convivencia y una funcionaria especialmente mandatada para tal función, quien junto a la comunidad educativa trabaja permanente en promover un normal clima de respeto y armonía al interior del establecimiento.