Instalarían fotorradares en el Eje Cisternas para evitar accidentes

La habilitación de los dispositivos tiene como objetivo identificar a los automovilistas que conducen a exceso de velocidad y que representan un peligro constante en la vía pública.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de La Serena pretendería retomar la medida que busca sancionar a los automovilistas que exceden los límites de velocidad establecidos en las vías exclusivas. Esto se planteó durante la última reunión de Concejo Comunal, donde se expuso la inquietud de evitar los accidentes de tránsito en los puntos más concurridos de la ciudad, además de resguardar la seguridad de los peatones y generar conciencia en la población.

«Es la única solución que veo para la irresponsabilidad de los conductores, no podemos tener a un carabinero estable para que la gente irresponsable no maneje a exceso de velocidad, ni tampoco podemos llenar de lomos de toro las dos calles. Por esto, pedí que se hiciera un estudio para ver la posibilidad de poner fotorradares, para que con eso podamos saber quiénes están excediendo la velocidad y podamos pasarle parte empadronado. Lo que estamos haciendo es para que la ciudad se descongestione y no para que ellos la ocupen como pistas de carrera con el consiguiente peligro y riesgo para las personas», señaló el alcalde de La Serena, Roberto Jacob.

Los fotorradares son dispositivos que cuentan con un sensor que detecta automáticamente el carril en el que el vehículo infractor está circulando. A la par, proporcionan imágenes de la fecha, hora, tipo de vehículo, límite de velocidad y ubicación exacta donde la persona cometió la infracción. Respecto a la instalación del sistema, la Dirección de Tránsito del municipio serenense se encuentra evaluando la posibilidad de distribuirlo en distintos puntos de la ciudad.

«Como unidad hemos venido evaluando la instalación de un sistema de fotorradares en la comuna, no solo en el Eje Cisternas, sino también en otros lugares donde hay mucha velocidad de vehículos y que por la estructura de las vías no es conveniente poner lomos de toro», explicó César Sanhueza, director de tránsito municipal.