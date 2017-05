Beriozka: El mejor ballet folclórico del mundo vuelve a 7 ciudades de Chile. Mañana única función en La Serena

«Para conocer a Rusia, no hay que leer doscientos volúmenes sobre el país; vea un concierto de Beriozka» escribe la crítica francesa. Y han de tener razón, pues este conjunto de bailes describe en delicados o enérgicos, pero siempre perfectos, movimientos, la armonía, creatividad, disciplina y tradición de la cultura rusa.

Desde su primera presentación en 1948 fue calificado tanto por el público, como por la crítica como un milagro del arte del ballet. Ese mismo año, la bailarina Nadezhda Nadehzdina, inspirada en el árbol de abedul, que en ruso se traduce como «Beriozka», bautizó a la agrupación y desde entonces ha sido vista por millones de personas, recibiendo ovaciones y rompiendo récords de taquilla en los principales teatros del mundo.

Actualmente, el elenco está compuesto por más de 90 bailarines, todos ellos egresados del estudio del Teatro Bolshoi. En esta ocasión nos visitará una delegación de 50 artistas y bailarines, quienes con sus imponentes saltos y el llamativo andar del grupo femenino de ballet visten el colorido espectáculo.

En su repertorio encontramos desde bailes clásicos hasta escenas de danzas folclóricas de humor, pasando por elementos acrobáticos técnicamente complejos que se despliegan en una fiesta de colores y danzas que combinan la destreza de los bailarines con la plasticidad de los movimientos.

El número denominado Vals Beriozka, además de ser el símbolo del ballet, es el himno a la belleza de la mujer rusa y de Rusia en general en el que esbeltas bailarinas con trenza hasta la cintura, con una ramita de abedul en una mano y en la otra con un pañuelo azul se mueven por el escenario de tal forma que parece que es el escenario el que se mueve y no las bailarinas.

Estos artistas, preparados por Mira Kóltsova, ex bailarina del ballet, buscan transmitir la emoción de la danza rusa con su desborde de energía, su complicado juego de simetrías y asimetrías en la escena, a partir de un trabajo coreográfico de excelente concepción. Uno de los actos más conocidos es La suite de Siberia, donde un oso baila con las bailarinas y compite con los jóvenes en fuerza, gracia y elegancia.

Hoy en día el Ballet Nacional Ruso Beriozka sigue siendo considerado como la mejor expresión de la danza folclórica del mundo. Sin duda, esta es la mejor oportunidad para redescubrir las fascinantes y coloridas raíces de la cultura rusa.

El Beriozka inicia su gira en Chile el 3 de mayo en la ciudad de Arica y recorrerá diversas ciudades del norte y sur del país. La cita en Santiago es el 10 de mayo en el Teatro Nescafé de las Artes en doble función.

La Serena, este domingo 7 de mayo en el Coliseo de La Serena, recibirá el Mejor Ballet Folclórico del Mundo, por primera vez en La Serena y luego de 40 años de vuelta en gira por nuestro país.

VIP: $25.000; TRIBUNA, $20.000; PREFERENCIAL, $15.000, GALERIA, $8.000.