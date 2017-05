EL RENACER NARANJA TIENE NOMBRE: JOSÉ SULANTAY

Si a ello se le suman las decisiones apresuradas como despedir al primer entrenador (Carlos Rojas) recién jugadas tres fechas del torneo 2016/2017 y las pugnas directivas, no era extraño que el equipo terminada la primera rueda en el 12° lugar de la tabla, con tan solo 14 puntos, lejos del líder Curicó que a esas alturas sumaba 34 unidades.

Pero en la Segunda Rueda todo cambió. El 27 de diciembre del 2016, asumió la banca José Sulantay tras un largo tiempo sin dirigir, motivado por el cariño a una institución que ya sabe de logros con él al mando del primer equipo.

“Gracias a Dios, no vine para acá por necesidad, sino por una razón muy personal. Le tengo cariño y al club, porque acá pasé dos temporadas muy hermosas”, relató el DT a AS Chile.

Y los números cambiaron radicalmente. Finalizada la Segunda Rueda del torneo 2016/2017 Cobreloa finalizó como puntero, totalizando 27 puntos en 14 partidos jugados.

De esa cantidad de encuentros, los loínos ganaron 8 encuentros, empataron 3 y perdieron 3. De la mano de Lucas Simón, se transformó en uno de los equipos más goleadores de la rueda con 31 tantos anotados en total como equipo.

“Nos costó encontrar el funcionamiento. Fue más que todo por el proceso de conocimiento mutuo. Después de dos derrotas, que fueron contra el puntero y el segundo, tomamos el camino. Logramos empezar a ganar en casa. Después nos faltaba ganar afuera para aspirar a un poquito más. Hacía un año que el equipo no ganaba fuera de Calama y lo logramos”, precisó Sulantay.

El mal momento económico que vive la institución naranja es el principal enemigo para ir a luchar por un ascenso que se ve difícil en el Transición, sin embargo, la hinchada se ilusiona tras el repunte mostrado en el segundo semestre.

“Hay un interés tremendo en la gente. Me han tratado muy bien y más ahora que están ‘locos’ porque se cree que se puede volver a Primera. Todavía falta un camino muy largo por recorrer. La idea es renovar a los jugadores que vienen jugando. Mi idea es traer dos o tres jugadores más. Con eso podríamos hacer un equipo bastante competitivo. Con más tiempo de trabajo deberíamos mejorar algunas situaciones para ser un equipo realmente potente”, expresó el DT, quien tiene contrato hasta fin de año, pero que evaluará la situación del club porque desea contar con dos o tres jugadores importantes para mantener la buena campaña.