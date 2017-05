Sumario y denuncia ante Oficina de Protección de Derechos de la Infancia por caso del Libro

Además afirmaron que «no es política de la Corporación Municipal ni de sus unidades educativas distribuir ni compartir en sus aulas o bibliotecas CRA libros o contenidos que no estén contemplados en los planes de estudios respectivos o que no sigan los lineamientos de contenidos emitidos por el MINEDUC».

Más adelante la autoridad asegura que «las expresiones vertidas por un funcionario del Colegio Carlos Condell en medios de prensa no representan el sentir de la Dirección del establecimiento ni de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, razón por la cual se ha iniciado una investigación interna para esclarecer los hechos».

SUMARIO

A 72 horas de ocurrida la publicación en Bolivia, el secretario de la corporación entregó nuevos antecedentes del hecho y anunció un sumario en el establecimiento.

«Lo que sabemos es que este libro lo donó una fundación bolivariana, lo cual lo hizo llegar a un funcionario contratado por el colegio….por el programa Ley SEP. Esta persona hizo entrega de un bulto con una cantidad determinada de libros a la directora quien no le dio curso a esta distribución y se encuentran bajo custodia», dijo la autoridad.

Durante la mañana del viernes, la directora del establecimiento entregó un informe de la situación donde se señala entre otros «que los libros que aparecen en las fotografías fueron entregados directamente por la persona que llevó los textos al establecimiento. La declaración de la directora es que las personas que recibieron el libro lo tienen en su poder y no lo han entrega o difundido a nadie más».

ES TEMA

DELICADO

Con respecto a la fotografía que acompañaba la nota publicada por el diario boliviano Cambio y que mostraba a una profesora para uno de los libros en sus manos, acompañada de un grupo de estudiantes, Patricio Bacho afirmó que es «un aspecto delicado para nosotros. Justamente la información que nosotros manejamos a partir de lo que nos ha señalado la directora del establecimiento es que estos libros y estas fotografías fueron tomadas directamente por la persona que hizo este acopio y que declaran las personas involucradas que ellas no tenían conocimiento de qué se trataba el libro, cuál era el contenido y cuál era la intención que había tras este regalo, por lo tanto, no hay conciencia cabal ni del estudiante que aparece con el libro en algunas fotografías ni de la profesora. Lo que nos hace a nosotros temer que hubo una utilización indebida de las fotografías. es por ello que, conforme a la instrucciones del alcalde, vamos a entregar los antecedentes de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia».

Con respecto a las acciones que se llevarán a cabo al interior del colegio, el secretario general de la corporación municipal afirmó que ya se instruyó una investigación de carácter sumario a la directora del colegio. «Ella ya nos entregó los resultados a primera hora, y se determinó un fiscal que se hace cargo de la investigación propiamente administrativa para determinar responsabilidades, obviamente considerando los derechos que le asisten a los trabajadores de entregar las denuncias y los apoyos para defender sus posturas», afirmó.