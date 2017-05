Acogen recurso y ordenan eliminar comentarios desde cuentas Facebook

En fallo unánime la Segunda Sala del tribunal de alzada, integrada por los ministros Fernando Ramírez, Marta Maldonado y Vicente Hormazábal- acogió la acción cautelar presentada por Carolina Valverde Bórquez, instructora de surf, en contra de Gladys Rojas Manterola y Clementina Soldan Carbone.

Ambas recurridas publicaron en sus cuentas de la red social Facebook una serie de comentarios -que a juicio de Valverde Bórquez- eran de carácter ofensivos, que la denostaban en su honra personal y prestigio profesional.

Tras el análisis de los antecedentes y pruebas presentadas, el tribunal consideró «que en lo referente a las expresiones vertidas por las recurridas en las redes sociales, constituyen claras manifestaciones emitidas para denostar a la actora, al atribuirle Gladys Paola Rojas Manterola el ánimo de apropiarse de dinero y especies y la intención de lucrar de jóvenes deportistas, y al sostener Clementina Paz Soldan Carbone, que se trata de una persona que «solo piensa en plata».

La resolución agrega que «(…) la libertad de expresión además de ser un derecho fundamental de las personas, constituye una exigencia de la sociedad democrática, cabe consignar que esta garantía no tiene un carácter absoluto y, por cierto, se encuentra limitada por el derecho al buen nombre que le asiste a la afectada por las expresiones deshonrosas que se han vertido en una red social abierta al público, quien no obstante contar con las acciones ordinarias que le franquea el ordenamiento jurídico, no tiene posibilidad alguna de exigir a quien ha publicado en una red social una expresión que estime afrentosa, que corrija tal agravio».

Por lo tanto, concluye que « se acoge el recurso de protección (…), en representación de doña Carolina Valverde Bórquez, en consecuencia, las recurridas deberá adoptar todas las medidas conducentes para eliminar, del perfil que Gladys Paola Rojas Manterola y Clementina Paz Soldan Carbone mantienen en la red social Facebook, la publicación de las expresiones que dicen relación con la actora».