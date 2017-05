«Diferenciar o colocar condiciones no creo que sea muy buen camino»

Al ser consultado respecto a la postura de la presidenta del PDC, Carolina Goic, quien cuestionó la política del Gobierno en materia de concesiones de hospitales, el Senador por la Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, aseveró que espera “que lo que ha planteado Carolina ofrezca una propuesta concreta de cómo vamos a mejorar los sistemas de salud y cómo vamos a garantizar a la gente que van a recibir buena atención en la salud pública y facilitar el acceso al sector privado. Respecto de la infraestructura, nosotros siempre dijimos que lo lógico es concesionar la infraestructura y que la gestión sea pública. Eso es perfectamente posible y creo que a eso se refirió la presidenta del partido, que se distancie o no del gobierno, yo espero que no lo haga, porque nosotros seguimos formando parte de este gobierno y el compromiso es que lo vamos a apoyar hasta el final, me imagino que todo lo que ha planteado lo está haciendo con visión de futuro y no respecto de lo que hemos hecho en estos años”.

Sobre la postura de la mesa del PDC por listas parlamentarias, fijando apoyo en segunda vuelta sólo si hay un acuerdo parlamentario, el Senador Pizarro dijo que “es parte del riesgo de la decisión que tomamos, hace diez días atrás, yo espero que las posturas no se vayan alejando porque también en el voto político del partido se estableció un reforzamiento de la relación con las fuerzas de centro izquierda. Pero diferenciar o colocar condiciones no creo que sea muy buen camino. Espero prime la visión de unidad que el país necesita”.

Por último, respecto de la propuesta de Gobierno en materia de pensiones, el Senador, integrante de la Comisión de Hacienda, recordó que “el ministro de Hacienda dijo que el Ejecutivo iba a enviar en julio el proyecto, yo espero que lo podamos conocer antes, es un proyecto bien complejo, los criterios ya los fijó la Presidenta y esos criterios los vamos a reforzar. Siempre pueden aparecer ideas nuevas, así que en el legislativo podemos perfeccionarlo”.