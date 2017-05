Hasta el 01 de julio se puede hacer cambio de domicilio electoral

Hasta el pasado 03 de mayo estuvo disponible el cambio de domicilio electoral para quienes votarán durante las primarias a realizarse en próximo 02 de julio; proceso que se extenderá hasta el 01 del mismo mes para quienes requieran hacer dicho trámite y así no quedar fuera del proceso eleccionario o no deban viajar para las presidenciales.

Así lo indicó Renán Gallardo, desde el Servicio Electoral Región de Coquimbo, quien destacó que «estamos en el proceso de atender a todas las personas que requieran hacer cambio de domicilio sea porque tiene una nueva residencia en un lugar distinto al que votaban anteriormente para las municipales por ejemplo, o aquellas que sufrieron el cambio sujeto a la información que nos entregó el Servicio de Registro Civil», algo que creó algunos problemas en las elecciones municipales pasadas.

Por ello, señaló, «estamos tratando de orientar a las personas para que sea ahora la oportunidad de que ratifiquen su domicilio electoral y puedan votar tranquilamente en las próximas elecciones», dejando de manifiesto que «el plazo para cambiar domicilio y votar en elecciones primarias venció el pasado 03 de mayo, es decir, el domicilio que la persona tenía hasta esa fecha va a ser el mismo que tuvo en las elecciones municipales. Ahora, si cambió el domicilio le va a servir en el nuevo domicilio en las primarias».

Para poder realizar estos cambios de domicilio electorales, destacó que además de estar recibiendo a los interesados en la dirección regional (Eduardo de la Barra 480), también han programado salidas a terreno en las provincias del Limarí y Choapa así como a sectores alejados de la región. Aun así «las personas también pueden asistir a las oficinas de Chile Atiende que son los antiguos IPS y ahí hacer la misma gestión. Con su carnet de identidad se presentan y realizan el cambio para el sector donde ellos crean que van a estar el día de las elecciones», puntualizó.

Tomando en consideración la movilidad que se presenta en la región y consultado por la cantidad de veces que eventualmente se puede hacer el cambio de domiclio – considerando cambios de residencia de trabajo, etc – recalcó que «el trámite lo pueden hacer las veces que quiera durante el plazo. Por ejemplo si hace un cambio de Vicuña a Los Vilos porque le cambiaron la ubicación por trabajo, va a Chile Atiende y se cambia a Los Vilos. Si es antes del 01 de julio puede acceder al cambio al lugar donde esté. Pasado esa fecha ya queda definido».

Respecto a quienes viajan fuera del país o residen fuera también realizó indicaciones ya que «los que viajan no pueden hacer el cambio si no es antes del 01 de julio o sino simplemente no van votar, ahora quienes están radicados en el extranjero sí pueden votar. Si tienen domicilio fijo en Chile y ahora tienen domicilio en el extranjero pueden hacer el cambio de domicilio. Si no tienen un domicilio fijo en Chile y lo han tenido siempre en el extranjero, les basta con ir a las embajadas o consulado del lugar más próximo y ahí se les va a integrar a un padrón electoral que va a debutar este año con las elecciones primarias presidenciales. Ese domicilio sirve solo para elecciones primarias y definitivas presidenciales, no para otra cosa».

Respecto a los locales de votación indicó que estos aún no se determinan porque esto se hace 30 días antes de la elección «y hay que destacar que son elecciones primarias y ahí se unifican de a tres mesas en unas. En un local en donde habían 30 mesas ahora habrán tres, por tanto puede variar el local de votación habitual de una persona». Por eso es que 30 días antes de la elección se va a indicar el local donde le corresponda hacerlo.

A la gente mayor se les recomienda poder asesorarse con un familiar para poder buscar el tramite porque es «la forma más simple, rápida y para no perder el tiempo. Si ingresa los rut de las personas y tiene toda la información al instante», puntualizó.