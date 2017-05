Comisión Dominga de la Cámara pide inhabilitar a Sergio Gahona, ex Intendente

A raíz de una solicitud del diputado del PC, Daniel Núñez, la comisión Investigadora por la minera Dominga acordó solicitar un pronunciamiento a la comisión de Ética de la Cámara para saber si corresponde que el diputado de la UDI, Sergio Gahona, participe en la instancia, ya que durante la tramitación inicial del proyecto se desempeñó como Intendente de Coquimbo.

“Valoro que la comisión acordara consultar a Ética si procede o no que el diputado Sergio Gahona participe en la comisión investigadora Dominga, porque mientras él fue Intendente, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, que él presidía, aprobó en diciembre de 2011 la concesión del puerto. A mi juicio creo que Gahona debiera inhabilitarse. No se puede ser juez y parte”, recalcó.

El parlamentario, además, pidió que se oficie a la comisión investigadora todas las resoluciones emitidas por la Comisión Regional de Uso del Borde Costero sobre el proyecto Dominga.

“Resulta curioso que en el año 2011, mientras Piñera era Presidente, se aprobara por el Servicio de Evaluación Ambiental, en tiempo récord, 300 sondajes. A su vez, el gobierno regional que presidía Gahona no realizó ningún pronunciamiento, se omitió”, puntualizó.