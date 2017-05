Seremi de Salud fiscaliza relleno sanitario de El Panul tras denuncias de posible filtración

Tras la serie de denuncias realizadas por vecinos de Coquimbo, referente a que el Relleno Sanitario El Panul estaría emitiendo malos olores, vectores y líquidos percolados, el seremi de Salud, Rosendo Yáñez, sostuvo que ya se está fiscalizando la zona.

El sábado pasado se hizo una reunión entre la comunidad, la empresa, inversiones El Panul S.A., el concejal Fernando Viveros y el diputado Daniel Núñez para acordar una mesa de trabajo y entregar soluciones integrales al tema de la basura en la región.

La autoridad de salud dijo que se ha estado fiscalizando y han visto que en el tema de los líquidos percolados y el cumplimiento de la RCA, «vamos a tener que hacer un trabajo con ellos para que se cumpla la normativa con los cierres perimetrales y no se afecte la salud de la población”.

Sin embargo Yáñez agregó que “estamos contentos con la actitud de la empresa. Lo que podemos descartar derechamente es la presencia de plagas desde acá. Respecto de los malos olores, reconocemos que existe, pero no es tan significativo como lo habían planteado los vecinos”.

Rocío Carvajal, presidenta de la Agrupación No más Relleno Sanitario, indicó que “lo que queremos es el cumplimiento de la normativa y para que se cumpla tienen que estar las autoridades y la participación ciudadana. Sabemos que este tema no es a corto plazo”.

La reunión dio resultados concretos con el compromiso del diputado Núñez: Un encuentro con la Superintendencia de Medio Ambiente, conformar junto a la Intendencia una mesa de trabajo junto a la comunidad para tratar el tema en forma global, es decir una política para el tratamiento de la basura, el reciclaje, además de la fiscalización de la Seremi de Salud.

El legislador se comprometió también a generar “un seminario abierto a la comunidad, sobre la Ley del Reciclaje. Creemos que es necesario tomar este tema y resolverlo junto a los vecinos. Lo de fondo es tener una política de reciclaje, terminar con los cerros de basura y para eso se necesita una política de mediano plazo”.

El concejal Viveros afirmó que “éste es un tema muy importante para mí, porque me declaro un ambientalista. Coincido con la debilidad de la normativa en este aspecto. Pero, hay un futuro, a nivel regional y para llegar a eso, necesitamos educación medioambiental, evolucionar en términos de la basura. La posibilidad de hacer una contramuestra de suelo o de agua en el territorio, porque lo vivimos con Villa Alegre, ellos tenían un muestreo y contrastamos con la contramuestra».