Fraude en Carabineros: Fiscalía suma ocho formalizados que recibieron más de $500 millones

Con arresto domiciliario total quedaron este martes ocho de los nueve requeridos por el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos y su colega Miguel Ángel Orellana, en una nueva formalización en el marco del caso fraude en Carabineros.

El persecutor había solicitado la presencia de nueve imputados, entre ellos siete ex uniformados y un civil, hasta una de las salas del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Se trata de Raúl Albayay Tapia, Javier González Brito, Sachi De la Cuadra Pereira, Ronaldo Sanzana Chávez, Sergio González Gómez, José Manuel Valenzuela López, Charles Villarroel Fierro y Jaime Astudillo Vera. En tanto, Rodolfo Sepúlveda no se presentó ante el fiscal, por lo que su formalización quedó fijada para el día 30 de mayo, cuando se produzca una nueva comunicación de cargos de otras 12 personas.

El fiscal Orellana reveló que estos imputados recibieron en sus cuentas corrientes más de 528 millones de pesos desde varias cuentas institucionales.

Esta es la cuarta audiencia de formalización de los que ya van 43 personas a los que se les imputó los delitos de malversación de caudales públicos, lavado de activos y asociación ilícita.

El tribunal accedió a la solicitud de la fiscalía de dejarlos con arresto domiciliario total, arraigo nacional y no comunicarse con el resto de los imputados, menos a De la Cuadra, quien recibió arresto domiciliario parcial.

Ahora se espera que el próximo 30 de mayo se entreguen nuevos detalles de la investigación en durante la nueva jornada de formalización de cargos que se producirá ese día.