Cecilia Pérez contraataca: presentó denuncia a canal 13 ante cntv por rutina de Yerko Puchento

La ex ministra llegó ayer en la mañana hasta el Consejo Nacional de Televisión para presentar personalmente una denuncia en contra de Canal 13 tras la rutina de Yerko Puchento en el programa “Vértigo”, donde la comparó con el personaje “La Monga” de Fantasilandia.

Cecilia Pérez conversó con el programa “Intrusos” sobre esto. “Yo considero que no es humor. El humor es bueno, es positivo, pero cuando una se siente agredida, eso es violencia”. Además, dice que se enteró por su círculo cercano de los comentarios de Yerko, pues ella no sintoniza el estelar: “No veo ‘Vértigo’ porque no soy una auditora cómplice de esas rutinas que vulneran y discriminan”.

Cecilia Pérez acusa al personaje de Daniel Alcaíno por injurias que afectan el crédito y la fama de distintas personas -recordemos que también se vio afectada la familia de Sarita Vásquez, Karen Paola y Luli, entre otras-. “Se debe hacer cumplir la ley del CNTV, que en su artículo 1 señala que el Consejo debe velar por el buen funcionamiento de los medios de comunicación. Se falta a este buen funcionamiento cuando se daña a las personas”, dijo el abogado Mario Zumelzu en conversación con el matinal “Muy Buenos Días”. Además, recalcaron que buscan una sanción de multa entre 20 y 200 UTM.