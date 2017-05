Alcalde de Coquimbo en diálogo con gremios de salud municipal estipula medidas que reafirman término de paro

Este martes, en el Club Social municipal del Barrio Inglés el alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira, sostuvo un segundo diálogo para mejorar la atención en los establecimientos de salud comunal con las directivas de la asociación de médicos de atención primaria Amedco de la Asociación del Personal de Salud para el Bienestar y la Acción Social, Aperbas y de la Asociación de Funcionarios de Salud Municipal Coquimbo.

Además la cita que está enmarcada en la instancia del Consejo consultivo de salud de la comuna sirvió, para reafirmar el compromiso de alcalde para dar solución al paro realizado por lo socios de Afusamco que partió el 11 de abril pasado y que concluyó 27 de abril pasado, solicitando mejoras en las prestaciones a usuarios de consultorios, centros de salud y postas y la salida de directora del Departamento de salud de la casa consistorial Iris Zapata, por supuestos malos tratos a funcionarios, autoridad que en la actualidad está alejada del cargo, a la espera que concluya el sumario realizado por el municipio.

Pereira, remarcó que la reunión permite aunar criterios con los gremios para potenciar el trabajo en pos de otorgar la mejor atención de salud posible a todos los habitantes de la comuna «estamos trabajando al unido por nuestra comuna y todo empieza a adquirir normalidad. Estamo viendo detalles y no solo trabajo yo como alcalde con los funcionarios, está el administrador municipal, la directora subrogante de salud Marcia Rojas y los más importante es que veo gran disposición a sacar esto adelante por parte de los gremios y sus dirigentes, ahora remamos todos para el mismo lado para que nuestros funcionarios de la salud que son el eje primordial en mi gestión tengan el resguardo y las garantías necesarias para poder desarrollar su trabajo».

En ese tenor la autoridad indicó que el punto planteado por Afusamco de brindar buenas prestaciones a los pacientes dice relación con el análisis de exámenes en un laboratorio licitado por el municipio para prestar el servicio a los consultorios ,«estamos tomando las decisiones importantes en conjunto y eso es lo que estamos haciendo y la próxima semana se unirá a esta mesa los directores de los servicios. Hoy vimos una problemática que dice relación con el laboratorio que ganó la licitación y que al parecer no estaria cumpliendo con las expectativas y ahora con los gremios, vamos a revisar el contrato para ver si está cumpliendo o no con su labor para decidir si se hace una nueva licitación o eventualmente solicitar hablar con los representantes de la empresa para hacer alguna corrección. Otro punto tratado es la conformación de una mesa para ver las políticas de recursos humanos de la municipalidad con un comité pequeño, porque buscaremos que la carrera funcionaria de los trabajadores de la salud mejore también»

Respecto al avance del sumario en contra de Zapata, que está a cargo de una fiscal abogada municipal, Pereira, explicó que es un proceso ajeno a su ingerencia por lo que solo está a la espera su término, «si dijera en qué fecha se termina quiere decir que he conversado con la fiscal y no tengo contacto porque tiene que ser así y ahora estoy atento a que ella diga que termine su labor porque no se cuando va a terminar ni su grado de avance».

Mantención de petición de salida de directora

Luis Reyes presidente de Afusamco, valoró la instancia de poder realizar un trabajo mancomunado con el alcalde, «ahora estamos resolviendo de forma concreta los problemas que dieron sustento a nuestro paro. Estamos viendo también cómo mejorar nuestro trabajo y los problemas que afectan a la población con el tema de los exámenes de pacientes atrasados y hemos llegado al acuerdo de analizar las bases de licitación de laboratorio que labora con los establecimientos de la red».

Ante la consulta por la situación del sumario y si mantienen la petición de remover a la directora Zapata, Reyes dijo, «eso es parte de nuestra petición original lo que no ha cambiado ya que seguimos creyendo que el sumario debe dar cuenta efectivamente que ocurrieron situaciones de maltrato de su parte a los funcionarios si eso es así, tenemos el compromiso del alcalde y creemos que la persona va a ser sacada del cargo».