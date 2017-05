Claudio Ibáñez reafirma rechazo a Dominga por «debilidades» en la evaluación ambiental

La Cámara de Diputados dio inicio a la Comisión Investigadora para indagar eventuales irregularidades o presuntos vicios en los procedimientos y desempeño de funcionarios públicos durante el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto minero portuario Dominga.

Participaron como invitados los ministros de la cartera de Medio Ambiente, Transportes y Energía, junto a los seremis de los dos últimos servicios, con el Intendente Claudio Ibáñez, quien en el mes de marzo debió dirimir la votación en rechazo de la resolución de calificación ambiental del proyecto.

En su intervención el Intendente reafirmó los argumentos para fundamentar su decisión. «Fue importante expresar categóricamente que actuamos en libertad de conciencia, de acuerdo a las facultades que nos entrega la Ley y analizando todos los impactos del proyecto en su conjunto. Así detectamos las debilidades del proyecto y su evaluación, sobre los efectos medioambientales y las medidas de mitigación propuestas que claramente son insuficientes».

La Comisión es presidida por el diputado Raúl Saldívar quien señaló que la intervención del Intendente y de los seremis fue clara y contundente.

El diputado comunista Daniel Núñez también consideró que la participación de la comitiva regional fue sólida. «…Se opusieron en conformidad con la ley, y en conciencia ante los impactos ambientales negativos y daños irreversibles para la biodiversidad de todo el sector costero de La Higuera».

Durante la primera sesión surgieron nuevos antecedentes que abordará la investigación para indagar las gestiones que habrían facilitado el inicio del proyecto Dominga, durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y cuando el diputado Sergio Gahona era el Intendente.

«Investigando este caso, llegamos al conocimiento de que el ex intendente Gahona participó directamente en uno de los procesos que autorizó el uso de concesión del borde costero para el puerto de la empresa minera, por lo tanto estamos solicitando el pronunciamiento de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados para que se inhabilite de ejercer este rol fiscalizador porque, evidentemente, no puede ser imparcial, ya que tomó decisiones que beneficiaron a esta empresa minera y durante su período también se aprobó la declaración de impacto ambiental y los permisos para la realización de los sondajes que determinaron la magnitud del mineral», informó.

Gahona señaló que «los argumentos expuestos en el proceso de la Comisión Investigadora indican que aquí hay un problema de institucionalidad que se está vulnerando y debe ser aclarado». Respecto a la solicitud de Núñez, expresó que «quieren inhabilitarme por secretaría. Claramente no me tocó participar en la Declaración de Impacto Ambiental, sino que le tocó al Subrogante del momento. Ni siquiera en el inicio del proceso de evaluación ambiental porque yo estaba fuera de la Intendencia desde hace seis meses».