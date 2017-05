Concejo Municipal acuerda visitar vertedero de El Panul

A raíz de la molestia manifestada por la comunidad respecto a la presencia de malos olores provenientes del relleno sanitario El Panúl y la extensión de su vida útil hasta el año 2023, la próxima semana, el Alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira y los concejales de la comuna realizarán una visita inspectiva para conocer en terreno el tratamiento que reciben los residuos domiciliarios que llegan al lugar.

El tema fue planteado durante la sesión N° 16 de Concejo Municipal efectuada este miércoles, donde el Alcalde planteó al cuerpo de concejales la importancia de resguardar a la comunidad y exigir a la empresa que cumple con los protocolos de operación. «El relleno sanitario es necesario en estos momentos porque de lo contrario no tendríamos un lugar para disponer la basura, no quiero convertir a Coquimbo en un basurero si es que eventualmente se pide el cierre del relleno sanitario, lo que sí quiero es exigir que se cumplan con las condiciones y que se manejen los malos olores como corresponde, porque en realidad eso no lo vamos a permitir», enfatizó el edil.

Actualmente el relleno sanitario recibe cerca de 600 toneladas diarias de basura, proveniente de las comunas de Coquimbo, La Serena y La Higuera, lo que se traduce en el 64% de los residuos de la región.

El Alcalde Pereira manifestó la necesidad de incorporar tecnología y mejorar la disposición final de la basura. «Coquimbo tiene que convertirse tarde o temprano en una smart city, en una ciudad inteligente, autosustentable, sabemos que en países desarrollados el relleno sanitario ya no es ninguna opción y quiero que ese sea nuestro norte, quiero que tengamos una empresa, una fábrica, que aproveche el reciclaje y que el 100% de la basura que entra sea o reciclada… pero para poder lograr eso son más menos unos 5 ó 10 años de avance que no solamente va por obtener la infraestructura, sino que también inculcar cultura a la gente para que tenga la capacidad de reciclar», explicó el edil.