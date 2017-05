Clases para hoy depende de cada alcalde y para mañana quedan todas suspendidas

En el caso de la comuna de Coquimbo, el alcalde decretó suspensión total de clases en colegios municipalizados y en los siete jardines infantiles Junji que trabajan con la municipalidad.

Similar ocurre en La Higuera, suspensión de clases en la comuna durante los dos días.

En esta comuna desértica se estima lloverán entre sesenta y noventa milímetros de agua.

Sobre estas medidas el diputado Miguel Ángel Alvarado dijo que frente a la categoría de Alerta Amarilla a Alarma por Precipitaciones Fuertes a Intensas amerita adoptar las medidas correspondientes como es decretar la suspensión de clases los días jueves y viernes.

El parlamentario, quien confirmó que ha mantenido contactos con el intendente, Claudio Ibáñez, y el seremi de Educación, Pedro Esparza, comentó que “lo mejor es suspender las actividades para no arriesgarnos, ya que como Región no estamos preparados para recibir en un par de días el 70% de las lluvias anuales”.

“Si bien es un frente de mal tiempo que está anunciado, siempre existen situaciones fortuitas que no podemos manejar. Por eso debemos minimizar los eventuales riesgos que puedan existir e incluir desde ya en el Plan de Contingencia esta suspensión de clases. Así los padres tendrán la certeza para organizarse mejor durante estos días”, finalizó diciendo el diputado.

Rubén contador, jefe de la ONEMI regional, dijo ayer por la tarde que las condiciones meteorológica de última hora señalaban que el fenómeno es un hecho cualitativo, es decir, difícilmente se debilitaría.

Las probables tormentas eléctricas serán en las zonas costeras de las regiones de Atacama y Coquimbo. En cuanto a los vientos, sería del orden de los 60 kms / hora en algunos momentos.

“Los montos han variado levente pero siguen en los rangos que se habían anunciado antes”.

Reiteró en señalar que las autoridades tienen todos los sistemas actividades. Los comités de emergencia de cada comuna están funcionando y las medidas que había que adoptar fueron tomadas… “Ahora lo que corresponde es que la ciudadanía adopte sus propias medidas preventivas”, dijo la autoridad.

INTENDENTE

Por su parte el Intendente Claudio Ibañez dijo que según los reportes de meteorología, se mantienen las condiciones del frente si bien aumentó un nivel al pasar a Alarma por Precipitaciones. También se incluyen probables tormentas eléctricas. No se especificó el horario.

El frente irá in creciendo hacia la noche. La mayor cantidad de agua caerá este jueves por la noche.

Por lo mismo, anunció el Intendente Ibáñez, se han suspendido las clases el día viernes,

La medida es también porque algunos colegios serán habilitados como albergues.

En todo caso, las clases deberán ser recuperadas en los días venideros. En cuanto a las clases de hoy jueves, es más discrecional, incluidos los Institutos y Universidades. La decisión de hacer o no hacer clases o hacer clases mediodía, deberá de cada sostenedor.

El Intendente dijo que el reporte de meteorología cita que caerá agua nieve “y eso es muy bueno para nuestra región, pudiendo llegar a los 120 cms de nieve en algunos sectores.