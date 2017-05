Foro de Cooperativas Vitivinícolas cumple espectativas de pisqueros

Una positiva evaluación del «Foro Mundial de Cooperativas Vitivinícolas» fue el que realizó el Gerente General de Capel, Roberto Salinas, quien durante este miércoles participó junto a autoridades como la Subsecretaria de Economía, del cierre del encuentro que desde el sábado congregó a participantes de distintas entidades tanto de Latinoamérica como de Europa.

Al respecto señaló que «ha sido una instancia muy importante para nosotros y para el mundo cooperativo vitivinícola, hemos estado conversando durante tres días muy intensamente tratando de buscar nuevos caminos que permitan mejorar. Esos caminos pasan, por ejemplo, por agregarle valor a las cosas que estamos haciendo vía comercialización conjunta bilateral» destacando acuerdos que se llevaron a cabo entre ciudades chilenas como Paihuano y Vicuña y argentinas como Chilecito y Pocito.

Acerca de esto, y de la relación que tienen con los otros países, destacó que «tenemos algunos acuerdos. Por ejemplo nosotros estamos importando a argentina la marca de pisco capel a través de una de las empresas del foro», lo que se suma a una nueva alianza con una cava española y las gestiones comerciales que actualmente están realizando en Francia.

La idea, destaca, es poder recoger experiencias que les aporten a resolver los problemas de productividad de los cooperados así como la gestión para llevar a cabo un mejor trabajo. «La gente hoy quiere participar y estar integrados a lo que están haciendo. Ya no les basta que se hagan bien, ellos quieren ser actores de ese hacer bien y eso creo que es un tema que hay que incorporar; y si bien crea una dificultad mayor para el proceso del manejo de una cooperativa, creo que al final le puede dar bastante solidez porque en la medida que toda la gente sienta que está participando evidentemente va a tener mayor continuidad y va a tener mayor respaldo porque va a facilitar que se puedan lograr más cosas», puntualizó.

Respecto al tema de la inclusión de la juventud en estas materias, recalcó que «ha sido algo que nosotros hemos empezado a finales del año pasado, lo que vimos es la experiencia de otras empresas, fundamentalmente en Argentina, en Francia y en Brasil», lugares en donde ya se había iniciado trabajo con jóvenes.

«Nosotros al principio no entendíamos bien de qué se trataba ni lo que queríamos hacer porque qué hacíamos con los jóvenes, pero lo que hemos visto es que ellos también no es que quieran gestionar la cooperativa porque ese es tema de sus padres o de quien corresponde, pero lo que nosotros creemos es que cuando una cooperativa tiene un promedio de edad de su gente de 70 años es más que razonable es que estemos preparando a las nuevas generaciones en que entiendan qué es una cooperativa, en que tenga sentimientos positivos hacia ella, que se siente cercano y empezar a capacitarlos tanto en temas agrícolas como de gestión de forma de que quizás mañana ellos con más preparación que sus padres, con más formación y juventud puedan contribuir en la empresa en distintos ámbitos tratando de conseguir mejores cosas y, en definitiva, ser los nuevos líderes de la cooperativa».

Respecto a las proyecciones que tiene y a la realización de un nuevo foro, esta vez en Francia el próximo año, señaló que «esperamos el próximo año poder contar cosas concretas que hayamos hecho en términos comerciales, sobre los intercambios en temas de gestión y técnicos y algunos avances en materia de costos. Estamos esperanzados de que pueda ser un muy buen encuentro».