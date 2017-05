Se la agota paciencia a concejo municipal por lentitud en obras del nuevo edificio

La evidente lentitud de obras en el nuevo edificio consistorial de avenida Varela con Borgoño, fue tema en el concejo municipal de ayer.

El alcalde Marcelo Pereira, informó que la comisión técnica municipal que labora con el Ministerio de Obras Públicas está pronta a entregar un informe respecto al aumento de presupuesto pedido por Sacyr.

Este aumento sería por 7 mil millones más la petición de cancelación de una deuda por cerca de $2.400 millones.

Pereira, indicó que comprende la preocupación de los habitantes de la comuna. «Todos queremos que se termine el edificio, pero acá hay situaciones legales complejas que venían de la administración municipal anterior. En ese concepto es que puedo decir que estamos trabajando con una mesa técnica y tuvimos una reunión hace una semana atrás en la cual estábamos presente todos los involucrados con la empresa Sacyr. No puedo adelantar ninguna decisión porque esa decisión debe tomarse con fundamentos técnicos y fundamentos legales».

El tema será visto por el concejo de forma más profunda. «Mi idea es hacer un concejo extraordinario para explicar y contar este tema que es álgido. Pero a lo que yo me comprometo como alcalde es que este tema no siga avanzando. Darle un corte definitivo este mismo mes por temas legales que no nos permiten mencionar en que estamos porque falta el informe final de la comisión».

Respecto a las alternativas para zanjar el problema con el avance de la edificación Pereira, precisó que, «acá la decisión puede ser que la empresa termine la obra, que se termine el contrato con Sacyr o puede ser que solo termine la parte gruesa para hacer una nueva licitación, para buscar a otra empresa que termine las obras menores, son tres posibilidades que estamos manejando pero no puedo decir por ahora, por cual nos inclinaremos porque yo tengo que velar para que las arcas municipales no se vean afectadas.

La decisión que tomarán con la mesa como comité, será la que vele porque el municipio no se vea con un desmedro delos fondos que tenemos que cuidar para todos los coquimbanos.

Desconfianza total

El concejal Guido Hernández, que llevó el tema a la sesión, manifestó que tiene grandes dudas respecto a la idoneidad de Sacyr para terminar el proyecto. «Yo según antecedentes que manejo a nivel nacional e internacional de Sacyr, con distinta obras a su cargo no me da confianza y como concejal no quiero seguir con una empresa que no está dando garantías y que está negociando con la necesidad de la gente más vulnerable de Coquimbo».

Hernández, dio a conocer el «historial» de cuestionamientos que pesan sobre la constructora de capitales españoles, «en las últimas obra a cargo de Sacyr como el hospital de Concepción y unas obras con Codelco, lo que hace es aumentar de forma grotesca e injustificada el presupuesto de esas obras y eso no debe seguir ocurriendo y este municipio debe actuar de forma inmediata, para no ser parte de la larga lista de malas obras que ha ejecutado esta empresa en todo el país y el extranjero también, ya que en sesión di antecedentes del caso del Canal de Panamá y obras mal ejecutadas en Sevilla, España y siempre actúan pidiendo una cifra A, pero terminan en un monto B, con aumento de presupuesto como dije con casos en los que obras han sido concluidas por el doble del contrato original».

Por otra parte el concejal expresó aprehensiones de los resultados de la mesa, «hay una comisión técnica que a mí me asusta porque con franqueza tengo que decir que veo un silencio de la municipalidad ahora, porque la gente nos pregunta por el edificio y yo no quiero ser parte de un mal negocio que sería aceptar las condiciones de Sacyr, pagando de más por la obra».

En el mismo tenor el concejal Alejandro Campusano, indicó que espera que en las próxima semanas sea tomada un decisión final, acorde con una de las tres opciones informadas por el alcalde, «esta situación no se sostiene más en el tiempo y la comisión está trabajando para tomar la mejor resolución con respecto a esta empresa que no tiene buenos antecedentes de construcción a nivel nacional y en el mundo con el problema principal del financiamiento y en el caso de nuestro edificio consistorial han invocado que los materiales de construcción están descontinuados y que necesitan nuevos, cuyo costo sería asumido por el municipio y el gobierno».

La autoridad, en el posible escenario de buscar una nueva empresa para concluir la edificación manifestó, «debemos tomar la mejor decisión ya que para mí Sacyr no está dando el ancho y ojalá los antecedentes técnicos y legales nos permitan tomar la decisión que no continúe y que se le dé si es posible la responsabilidad a alguna empresa regional por ejemplo que tenga mayor compromiso porque no es llegar y detener trabajos al mínimo como se ha visto de un edificio que prestará un gran beneficio social».