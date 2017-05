Grave socavamiento en Ruta 5 a la altura de El Panul obligó a regular el tránsito por una pista

A raíz de las fuertes precipitaciones que partieron en la tarde del miércoles y que se prolongaron durante toda la jornada de ayer, las aguas que bajaron por las laderas de El Panul de Coquimbo causaron un gran socavamiento de unos 10 metros de profundidad a la orilla de la Ruta 5 en el kilómetro 457, situación que amenazaba con colapsar la carretera y provocar un accidente vehicular.

Ayer en la tarde al lugar del socavón llegó el Intendente regional Claudio Ibáñez y el alcalde Marcelo Pereira, acompañados de funcionarios del gobierno regional y la casa consistorial constatando la seriedad de la situación.

Como primera medida para evitar accidentes el Intendente junto Carabineros dispuso habilitar el paso de vehículos solo por la pista del sentido sur con regulación de efectivos policiales, «se puede apreciar el socavón que se está produciendo en la Ruta 5 en el carril de la dirección norte a sur y estamos pasados del camino que lleva a la población La Higuera y estamos determinando cortar esta vía derechamente y lo coordinamos con la Dirección de Vialidad para que la altura del acceso a La Higuera, los vehículos tomen al sur por un tramo de kilómetro más o menos para luego tomar la normalidad del trayecto porque tenemos que proteger la vida humana especialmente si se ha generado este socavón, en estas lluvias sabemos que esto se puede intensificar».

Otra medida tomada por las autoridades fue iniciar un refuerzo de la ladera socavada con relleno de material rocoso con maquinaria pesada del municipio y Obras Públicas, reparación que de acuerdo al alcalde Pereira permitirá dar más estabilidad al sector, «junto con tomar la medida con el Director de Vialidad y el Intendente y el General de Carabineros Rolando Casanueva, jefe del IV Zona de realizar un bypass en la pista. Con maquinarias desde el sur que es donde baja el agua se va a hacer un desvío para evitar que afecte a casas y así para evitar cualquier desgracia».

Consultado por la información que indica que una empresa particular en el último tiempo había hecho movimiento de tierra en el mismo sector debilitándose, el alcalde dijo, «tengo entendido que sí pero no tengo información fidedigna, pero si esto continúa vamos a colapsar a nuestro país si hay un corte de la Ruta 5».

Por su parte, el Mayor Juan Carlos Pérez, Comisario de la Segunda Comisaría, reiteró el llamado a los automovilistas a respetar la regulación del tránsito dispuesta en el bypass, «hemos habilitado una pista y el llamado es a los conductores para que tengan extrema precaución en este tramo y hay que pedirles que se queden en sus casas y no salgan si no es estrictamente necesario y ahora tenemos un refuerzo de contingente en la comuna y en toda la región y el otro consejo es que los conductores salgan con elementos de seguridad y señalización en caso que paren en la vía por algún desperfecto y lo otro es que siempre manejen a la defensiva y que respeten los límites de velocidad».