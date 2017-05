2.180 damnificados en la comuna de Coquimbo

Un total de 550 familias atendidas y 2.170 damnificados se registran hasta este viernes en la comuna de Coquimbo, como resultado del sistema frontal que desde el miércoles en la noche afecta a la Región de Coquimbo. Lo anterior, se desprende del detalle emanado por la Dirección de Protección Civil y Emergencias del Municipio de Coquimbo presentado en el Comité de Emergencia Comunal realizado este viernes 12 en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso; 126 de ellas se encuentran pernoctando en establecimientos educacionales habilitados por el municipio de Coquimbo como albergues, entre ellos, la Escuela Santo Tomás de Aquino en Tierras Blancas, Escuela Padre Hurtado de la Parte Alta, Escuela Guillermo Cereceda de San Juan y el Internado Masculino ubicado en calle Miraflores. En ellos, también se está colocando especial atención a personas en situación de calle.

Entre los sectores urbanos que más se han visto afectados están Punta Mira, Baquedano, San Juan, y Sindempart, y una de las principales complicaciones con las que se ha debido lidiar es el colapso de la red de alcantarillado.

Sobre la situación en el sector rural de la comuna, se informó sobre el crecimiento de las quebradas de El Peñón, Tambillos, Las Barrancas y Quitallaco, donde el agua amenazó con ingresar a las viviendas, pero que finalmente no generó mayores problemas en la comunidad. Los caminos, callejones y acceso a las diferentes villas del sector rural se encuentran intransitables. Hasta el momento se mantienen aisladas las localidades El Tangue, Camarones y El Mollaco.

Los Centros de Salud Familiar de la comuna se encuentran funcionando con normalidad, salvo el establecimiento de salud de Tongoy, que sólo está realizando atención a través del SAPU. El Cesfam de Tierras Blancas y Sergio Aguilar del sector Covico están atendiendo las 24 horas del día.

Además del personal municipal que se encuentra en terreno, diversas instituciones tales como Carabineros, Bomberos, Armada, PDI y Cruz Roja, entre otras, también han dispuesto de su personal para colaborar en esta emergencia.

Para enfrentar de mejor manera esta compleja situación, el Alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira Peralta firmó este viernes un decreto de emergencia, documento que faculta al Municipio para disponer de recursos destinados en este ítem, y adquirir elementos para mitigar los efectos del sistema frontal, «Firmé el decreto de emergencia porque de esa manera puedo disponer de dineros para comprar implementos, artículos de primera necesidad, alimentos no perecibles, nylon y otros elementos que nos hacen falta para ir en ayuda de nuestra gente. La situación no ha sido fácil y seguimos enfrentando la emergencia como corresponde, el trabajo ha sido desarrollado de buena manera, pero también hemos llegado al momento de no dar abasto. Continuaremos dando el 100% en esta tarea, pero también pido a nuestros vecinos paciencia, tranquilidad y autocuidado», enfatizó.