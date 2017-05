Centro de Coquimbo colapsó con aguas servidas

Un grave problema sanitario afecta al centro de Coquimbo debido a que durante gran parte de la jornada de ayer, agua servidas emanadas del alcantarillado de calles de la Parte Alta, colapsado por las últimas lluvias, inundaron el centro de la ciudad en toda la extensión de calle Aldunate, Melgarejo y tramos de calle Pinto, causando serios problemas a la comunidad y a comerciantes.

Marviola Rivera, presidenta de la Cámara de Comercio y turismo local, expresó a través de Diario LA REGIÓN la profundidad molestia del gremio y los vecinos por el escurrimiento de las aguas contaminadas desde tempranas horas de ayer.

“Este tema bien ocurriendo periódicamente cada vez que hay lluvias fuertes y todos los reclamos de nuestros socios y de algunos vecinos los recibe quien habla, y lo triste es que nuestra calle principal queda inundado de agua servidas y así ha ocurrido durante años, pero acá es responsabilidad de la empresa Aguas del Valle, que no sé qué espera para dar una solución definitiva, porque acá no tiene nada que ver el municipio desde donde me informaron que van a venir a hacer un aseo una vez que corte la emanación”.

La dirigente habló de falta de previsión de parte de la sanitaria debido a que la llegada del frente de mal tiempo fue anunciado una semana atrás sumado a la poca cooperación de vecinos, “acá la empresa parece que no tiene una política preventiva porque cuando el agua llega al centro no tiene por donde salir sumado a que también debieron haber limpiado las tuberías de alcantarillado de la Parte Alta, y lo otro es poca cultura del población que colapsa las alcantarillas por la basura que deja acumulada en la calle en caja de cartón que se rompen con la humedad sabiendo que el retiro no se puede hacer por el temporal, entonces el llamado es a no sacar la basura si va a llover”.

Rivera, también llamó a la autoridad sanitaria a hacer trabajos de desinfección en toda el área afectada, “acá nos pueden afectar infecciones a todos, porque acá aparte de los comerciantes, empleados y clientes, tenemos gente que reside en el centro también, cómo en calle Pinto y O’Higgins, por eso esperamos que el Servicio de Salud o algún autoridad sanitaria desinfectadas las calles afectadas después”

Por otra parte la presidenta de la Cámara , refirió que espera que el diseño del futuro pasos semipeatonal del centro de la ciudad considerar bien sistema de evacuación de aguas para evitar que la situaciones como las de ayer no vuelvan a ocurrir, “ojalá que los ingenieros de este paseo que vendrá ya estén considerando construir buenos sistemas de evacuación de aguas, porque si no vamos a vivir lo mismo de ahora y la inversión del gobierno se va perder y el alcalde Marcelo Pereira ya está comprometido con que esa obra se concrete con todos los adelantos para terminar con este problema de aguas servidas que es muy vergonzosos también”.

Contratistas de la empresa Aguas del Valle, quedaron a cargo de realizar trabajos en la Parte Alta, iniciando el proceso para restablecer la circulación del alcantarillado por los ductos del sistema para evitar el escurrimiento hacia el área céntrica.