Seremi critica duramente a la locomoción colectiva

Una dura crítica realizó en contra del transporte mayor y menor de la región el Seremi Subrogante de Transportes y Telecomunicaciones y actual Seremi de Gobierno, Bernardo Salinas, quien reprobó el actuar de los mismos durante las jornadas del frente de mal tiempo que afectó a la Región de Coquimbo durante los días jueves y viernes.

Al respecto indicó que «nosotros a través del Gobierno y la Seremía deTransportes tenemos una crítica profunda al actuar de los medios de transportes mediante las jornadas del frente de mal tiempo que afectó a la región porque, efectivamente, nada justificaba que ellos no salieran a trabajar. Esto ya que, por ejemplo, una línea tenía más de 300 máquinas solo tenía 20 trabajando en pleno aluvión. Las calles no estaban anegadas como para que no pudieran trabajar».

Respeto a si esto les fue informado o se les pidió algún tipo de permiso para cesar sus funciones durante el episodio recalcó que «solo una línea (Sotracol) nos pidió formalmente poder modificar o tomar otras vías que no fueran las habituales, de parte nuestra estuvo toda la disposición», señaló, dejando de manifiesto que durante los días consiguientes no se ingresó ninguna otra solicitud. «Ninguna otra línea de transporte mayor o menor ingresó ninguna otra solicitud para hacer alguna petición especial; por tanto no había ninguna justificación para no salir a trabajar».

Por ello es que acentúa la crítica respecto al tema ya que considera que «el transporte tiene una responsabilidad social tremendamente importante, tremendamente estratégica y sensible en el desarrollo y en la actividad económica de una sociedad por el servicio que prestan».

Debido a lo anterior es que el día viernes «instruí elaborar un oficio que va a ir a todos los transportistas del transporte colectivo para que en un plazo de cinco días den a conocer las razones por las cuales no salieron a trabajar».

Si es que habrán o no sanciones, destacó que si bien van a estudiar las atribuciones con las que cuentan para hacerlo, lo que buscan es evaluar y tener conversaciones con el gremio. «Nosotros no pretendemos sancionar monetariamente, en el fondo lo que queremos es llamar a la conciencia de que no nos podemos ver atrapados por una decisión negativa de los empresarios o los choferes de la locomoción colectiva porque no tienen disposición a salir. Si el primer día hubiesen encontrado condiciones adversas deberían habernos avisado a nosotros».