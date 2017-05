Los diez acuerdos suscritos entre Chile y China para mejorar el comercio y el apoyo bilateral en turismo, ciencia e inversiones

Una decena de acuerdos y memorándum de entendimiento firmaron este sábado la Presidenta Michelle Bachelet y su par chino, Xi Jinping, luego de la reunión bilateral que sostuvieron durante esta jornada en el Gran Palacio del Pueblo en la capital del gigante asiático.

Tras la cita, en la cual la Mandataria abogó por profundizar el acuerdo comercial suscrito por ambos países en 2006, ambos líderes junto a sus ministros acordaron seguir profundizando la cooperación mutua en diversas materias, como agricultura, ciencia y turismo, ente otras. Durante la reunión, los mandatarios conversaron además sobre el II Foro Celac-China que se desarrollará en enero del 2018 en nuestro país y en la necesidad de forlaecer el rol de Chile como país puente para el comercio chino hacia Latinoamérica.

Cabe recordar que China es el principal socio comercial de Chile y nuestro país es el tercer socio de Beijing en América Latina.

El detalle de los acuerdos suscritos es el siguiente:

Actas de la I Reunión de la Comisión Binacional Permanente Chile-China.

Acuerdo de Cooperación en temas antárticos. Memorándum de Cooperación Estratégica entre DIRECON y el China Council for the Promotion on International Trade (CCPIT).

Renovación del Plan Quinquenal de Trabajo 2013-2017 en materia de cooperación agrícola.

Convenio de requisitos sobre el transporte de mercancías de frutas de Chile al mercado de China a través de terceros países vía marítima y aérea.

Protocolo sobre ingreso de paltas al mercado chino.

Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Economía y el China National Tourist Administration.