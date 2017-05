Expertos en análisis criminal recogieron visión de la Cámara de Comercio de La Serena

Una provechosa jornada de trabajo sostuvo un equipo del Departamento de Análisis Criminal de la Dirección General de Carabineros con directivos y comerciantes del centro de La Serena, con la finalidad de obtener retroalimentación directa sobre las posibles causas de la caída en la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC), que retrocedió varios puntos en nuestra región.

La extensa reunión fue encabezada por el coronel Enrique Bassaletti, jefe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile quien estuvo acompañado por los asesores Verónica Montecinos y Roberto Hernández, del Centro de Estudios Policiales, quienes dialogaron con más de 12 representantes del comercio encabezados por el presidente de la Cámara Arturo Hanshing.

En la instancia se analizaron diversos tópicos que influyen en la seguridad ciudadana, algunos de responsabilidad directa de carabineros de Chile y otros de iniciativas ciudadanas o municipales. Desde los representantes del comercio se comentó sobre las condiciones urbanas que pueden favorecer la delincuencia, el comercio ambulante, las cámaras de vigilancia, el otorgamiento y fiscalización de patentes de alcoholes y la necesidad de trabajar de manera conjunta considerando la opinión de vecinos y del comercio del centro de la ciudad.

El coronel Bassaletti destacó que en Carabineros junto con la labor de rutina en el combate contra la delincuencia, también se realizan estudios y revisión de procedimientos y planificación, para poder mejorar el servicio bajo parámetros objetivos y medibles. “En carabineros se han incorporado técnicas científicas y tenemos parámetros para medir la eficiencia de nuestra función”, señaló. En este sentido indicó que ellos siempre están revisando y escuchando para poder mejorar su función.

Además quedó en claro que no obstante muchas veces las denuncias de delitos pueden carecer de resultado concreto en tribunales, son la principal herramienta que tiene Carabineros para planificar su tarea. “Los carabineros no tenemos otro mejor parámetro para actuar que no sea la denuncia”, señaló Bassaletti.

Por parte de los comerciantes el presidente Arturo Hanshing señaló que “nuestro gremio debe asumir ciertos compromisos, como por ejemplo, incentivar el uso de cámaras de vigilancia y grabación, que sirvan como medio de prueba y disuasión, además de motivar mayor registro y denuncia de delitos”.