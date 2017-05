Suspenden temporalmente las actividades en el Centro Cultural Palace de Coquimbo

Con el fin de proteger la integridad física tanto de los artistas como también del público en general, el Centro Cultural Palace de la Municipalidad de Coquimbo informa la suspensión hasta nuevo aviso de las actividades programadas para esta semana. Luego de una visita de inspección a las instalaciones tras el sistema frontal que produjo intensas precipitaciones en la comuna se decidió tomar la decisión de efectuar una modificación en la programación. De extenderse los trabajos de normalización, no se descarta suspender todas las instancias culturales hasta fines del presente mes de mayo.

Al respecto, el Alcalde de la comuna de Coquimbo Marcelo Pereira Peralta, confirmó dicha decisión, que busca no someter a la comunidad ni a los diversos artistas que se presentarían durante mayo en el recinto a una situación que perjudique su integridad física. «Durante este fuerte temporal que azotó a nuestra querida comuna de Coquimbo, varias dependencias que son parte del municipio fueron duramente afectadas.

Es el caso del Centro Cultural Palace, que presentó una serie de inconvenientes que no permitirán su normal funcionamiento durante algunos días mientras desarrollamos los trabajos para dejar en óptimas condiciones este recinto, que permita a la comunidad y a nuestros artistas disfrutar de las artes en nuestra ciudad-puerto de forma segura», expresó.