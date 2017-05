LA PORTADA SERÍA PRIMERA OPCIÓN PARA PARTIDO COBRESAL VS COLO COLO

La nula conectividad que existe para llegar a la localidad de El Salvador, fue el motivo por el cual Cobresal no podrá recibir en el estadio El Cobre a Colo Colo, por la última fecha del campeonato de Primera División.

El gerente de la entidad minera, Juan Silva, confirmó ayer que el encuentro no se puede jugar en El Salvador, lo cual fue ratificado por la ANFP en horas de la tarde.

En ese mismo momento se abrió como posibilidad que el partido se juegue en La Serena, ya que Cobresal tiene inscrito La Portada como estadio alternativo a El Cobre.

Esto, a pesar que se había hablado de trasladar a Calama, el cotejo que es fundamental en la lucha por el título del certamen de Primera División.

El tema se resolverá hoy, tras el informe de Carabineros y Estadio Seguro, ya que tanto a nivel de la Gobernación Provincial como la alcaldía mostraron la disposición que el encuentro se juegue en La Serena.

«Por ahora son solo rumores, solo nos han consultado. El estadio está a disposición, mientras hagan la solicitud como corresponden y firmen las boletas de garantía. No creo que tengamos inconvenientes, acá se han jugado partidos de alta convocatoria como Colo Colo vs Universidad de Chile, así que no tendría por qué negarme a la posibilidad de que vengan a jugar acá. Además el local es Cobresal, ellos están descendidos y seguramente ser local aqui les reporta una mayor entrada de dinero. Todo depende de Estadio Seguro ahora», señaló el alcalde Roberto Jacob, quien reiteró que «estamos disponibles en cuanto al estadio, además sería bueno que la gente pudiera disfrutar de un partido de estas características».