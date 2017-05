Diputado Walker: que se vote a la brevedad proyecto de elección popular de gobernadores

“Que se vote lo antes posible el proyecto y la ciudadanía pueda diferenciar entre quienes queremos elegir gobernadores regionales este año y quienes quieren postergar esta elección”. Así lo planteó el diputado Matías Walker tras conocertse la posición de algunos partidos que han pedido postergar para el año 2020 la elección por votación popular de la principal autoridad de las regiones.

“El día de ayer (lunes) me tocó participar en el comité político en La Moneda, en donde manifesté a nombre de la Democracia Cristiana nuestro compromiso con la elección de los gobernadores regionales para este año 2017, tal cual fue comprometido por la Presidenta Bachelet y por nosotros como parlamentarios de la nueva mayoría. Lo que corresponde es cumplir ese compromiso, independiente de los cálculos políticos electorales, sobre a quién le conviene y a quien no. Es un compromiso que hemos asumido con las regiones y con la ciudadanía de poder elegir a los gobernadores regionales este año 2017”, dijo Matías Walker.

El parlamentario por la región de Coquimbo señaló que “algunos partidos manifestaron en La Moneda que prefieren postergar esta definición para el año 2020 y a nosotros nos parece inaceptable, por tanto lo que le pedimos al gobierno es que, con la urgencia adecuada, pueda permitir que esto se vote y que la ciudadanía pueda apreciar quienes estamos por elegir este año 2017 a los actuales intendentes que pasarán a llamarse gobernadores regionales, y quiénes quieren postergar por cálculos electorales esta definición para el año 2020”.

En este escenario, dijo el diputado Matías Walker que “le hemos pedido al Ministro Nicolás Eyzaguirre, junto con nuestra candidata presidencial Carolina Goic, que se vote lo antes posible si vamos a tener elección de gobernadores regionales este año 2017, como lo ha planteado la Democracia Cristiana, o si se posterga para el año 2020 como lo planteado otros partidos. Se habla mucho de descentralización, pero a veces a la hora de votar en el Congreso no se está de acuerdo con lo que se dice, y aquí debemos ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace mediante el voto de los parlamentarios”.