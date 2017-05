Concejala Lucía Pinto: “Temporal volvió a demostrar que el hospital nos quedó chico”

Pinto aclaró que es vital y urgente que todos los serenenses unamos fuerzas para luchar por la normalización del Hospital San Juan de Dios, que durante el fuerte temporal de lluvias de la semana pasada siguió funcionando con una serie de problemas, que dejan de manifiesto que es un hospital antiguos y que necesita estar acorde con los centros asistenciales del siglo XXI.

“Nos hemos enterado que varios servicios importantes del hospital tuvieron grandes daños como es el caso de Medicina, dónde se cerraron algunas salas por que se anegaron por el agua, además sabemos que en la UCI Neonatal se cerraron 2 salas de intermedio Neonatal y se redistribuyeron los pacientes a una sala de pediatría y otros recién nacidos fueron trasladados al Hospital de Coquimbo”.

“En el Servicio de Oncología, por otra parte, el techo no soportó la gran cantidad de agua que cayó, a pesar de tomar medidas paleativas se anegó completamente mojándose las fichas, siendo esto una situación muy grave”.

La Concejala además sostuvo “El Hospital de La Serena en el temporal siguió funcionando, a pesar de la redistribución de los pacientes y las camas, pero nuevamente quedó claro que es un hospital demasiado antiguo y que no responde a las necesidades actuales de la ciudadanía. Este hecho puntual justifica insistir en la normalización del Hospital de La Serena. Un proceso que se ha hecho muy lento donde no se ha avanzado en nada desde el 2014” finalizó.