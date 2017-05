Pizarro lamenta negativa en Sala a discutir Ley Traspaso de Competencias a Gobernadores

Luego que la Comisión de Constitución despachara la iniciativa, rechazando los cambios introducidos por la Cámara Baja y recomendando a la Sala hacer lo mismo, dado que “el texto no contribuye a mejorar la situación de las regiones”, el Senador por La Región de Coquimbo, Jorge Pizarro, propuso discutir en Sala respecto el Fortalecimiento de la Regionalización, de forma tal de avanzar a la formación de Comisión Mixta correspondiente.

La discusión sobre estos temas se trasladó a las pocas horas a la Sala del Senado, luego que el Presidente de la corporación, Andrés Zaldívar, recabara el acuerdo de los Comités para pedir el pronunciamiento del hemiciclo y poner el texto del proyecto en tabla para su votación.

Ello, “en el entendido que las comisiones especializadas recomendaron rechazar la iniciativa de modo de facilitar el despacho a una Comisión Mixta, integrada por senadores y diputados, que pueda zanjar las discrepancias surgidas y reponer mediante una indicación la posibilidad de un traspaso real de competencias a los gobiernos regionales”.

Sin embargo, reglamentariamente no se dio la unanimidad en la Sala, entre otras razones, porque el informe de la Comisión de Constitución estuvo disponible recién en la víspera y se requiere que los legisladores conozcan el texto previamente.

Durante el debate, el Senador Jorge Pizarro buscó “recordar a quienes formamos parte de la Nueva Mayoría, que la elección de Gobernadores Regionales es un compromiso que nosotros asumimos frente a los ciudadanos de nuestro país y durante este gobierno. No me gusta hacerme el leso, hay algunos acostumbrados a hacerlo, porque cada vez que se plantea la necesidad de cumplir con los compromisos que adquirimos hay una excusa, y la excusas es que nos faltó tiempo. Llevamos más de dos años y medio, casi tres años discutiendo este tema. Qué más tiempo quieren los colegas Senadores. Se ha hecho una imputación gratuita por parte de colegas del PPD, que éste sería sólo un problema para nosotros vinculado a las candidaturas: miren, si así fuera, con mayor razón tiene que ser un tema de campaña. Con mayor razón los que aspiran a ser Presidentes de la República, tienen que tocar este tema y con franqueza, porque al país no le vamos a poder ofrecer por segunda vez una descentralización con competencias y además, gobierno con legitimidad democrática a nivel regional, eso es hacerse el leso, eso es evadirse del tema”.

“Nuestro partido tiene un acuerdo desde antes de avanzar en democratizar y regionalización y vamos a seguir avanzando esta es la reforma más importante y porque a los chilenos le podamos dar autonomía en las regiones, porque así construimos un país más justo y solidario”, subrayó el parlamentario.