Casas del casco histórico de La Serena afectadas por temporal, inhabitables

Tal como lo dijimos en nuestra edición del domingo, existe preocupación en las autoridades por los daños registrados en una serie de propiedades de adobe ubicadas en la zona típica de la ciudad de La Serena. La gran cantidad de lluvia caída provocó que muchos de los muros de estas casas cedieran poniendo en riesgo la integridad de sus propietarios y también los transeúntes que circulaban por la vereda.

El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, entregó un balance de la situación tras el análisis realizado por los profesionales de la Dirección de Obras y la Secretaria de Planificación Municipal.

«Son 13 las casas del casco histórico que sufrieron daños, de las cuales 6 resultaron con daños en fachadas, pero habitables, 3 con daños en fachadas e interiores dañados, pero también habitables y 4 con daños estructurales que no están habitables», dijo a LA REGIÓN.

El edil indicó que ya se elaboró un diagnostico e informe técnico para ser entregado a los dueños de las casas y también a Monumentos Nacionales.

«Nosotros también le hicimos la ficha FIDE que significa que nosotros solicitamos los recursos para sacar lo que son escombros de las casas, eso si lo podemos hacer sin inconvenientes, para que ellos puedan decidir que van a hacer con sus casas, puedan postular a proyectos del Serviu o especiales que existen para el casco histórico de manera de ir adelantando y lo antes posible puedan restaurar sus casas», indicó Roberto Jacob.

LEY DE MONUMENTOS

En tanto, el concejal Alejandro Pino Uribe, también manifestó su preocupación la situación de muchas de las casas del casco histórico de la ciudad.

«Lo que podemos hacer los concejales es reclamar porque tenemos una Ley de Monumentos Nacionales que es incompleta, que establece que si tienes una casa patrimonial no puedes intervenirla, debes mantenerla y no hay ninguna intervención del Estado. Bloquea cualquier iniciativa el no tener dinero. Estas casas patrimoniales, que en La Serena cada vez van quedando menos, debiera estar a cargo de instituciones culturales, vecinales, darle la utilidad correspondiente. Acá se nos están derrumbando sin que exista un aporte para mantención o cuidado. Estas propiedades muestras lo que fue la ciudad de La Serena, pero no se puede cargar la responsabilidad de hacer las mantenciones a sus propietarios y que son mucho más caras que una vivienda moderna», afirmó la autoridad.

El concejal visitó la llamada Casa Herreros donde pudo comprobar el estado en el que quedó luego del ultimo temporal que afecto a la zona. Esta propiedad, que fue construida entre 1860 y 1865, fue utilizada hasta hace un año por un instituto educacional y desde entonces estaba sin uso. Sin embargo, sus dueños han señalado que están realizando las gestiones para poder hacer las restauraciones necesarias.

«Esta casa es muy importante para nosotros, quisiéramos que estuviera lo más digna del mundo, pero tenemos que esperar lo que digan las autoridades para poder repararla», indicó uno de los integrantes de la familia Herreros.